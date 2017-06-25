Фотофакт: В Бресте продают резиновые коврики в виде СССР 6 25.06.2017, 16:46

Строительный гипермаркет «ОМА» отчасти принадлежит литовцам и финнам.

Об этом сайту Charter97.org в письме сообщил читатель из Бреста.

«Вот такая «продукция» продается в брестском строительном гипермаркете «ОМА», который, между прочим, отчасти принадлежит литовцам и финнам. Интересно, владельцам «ОМА» в своих странах было бы приятно видеть эти СССРы?» - написал читатель.

В 2003 году белорусские владельцы торговой компании «Ома» во главе с Олегом Глазуновым открыли первый DIY-супермаркет в Минске. За несколько следующих лет розничный проект разросся за счет новых магазинов в Бобруйске, Барановичах и Гомеле, а в 2007 году он привлек внимание внешних инвесторов. Ими стала литовская компания Senukai, созданная Аугустинасом и Артурасом Ракаускасами, и владелец ее контрольного пакета финский розничный конгломерат Kesko.

Senukai и Kesko выкупили контрольный пакет у Глазунова и его партнеров и инвестировали в расширение сети. На сегодняшний день «Ома» - крупнейший игрок в белорусском DIY-сегменте.