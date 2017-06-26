Геннадий Федынич: Люди выходят из магазинов, как обворованные 2 26.06.2017, 12:33

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Рабочих стали эксплуатировать гораздо больше за те же деньги.

Первый вице-премьер Василий Матюшевский сегодня в «палате представителей» снова продемонстрировал чудеса «экономического оптимизма». Чиновник заявил, что Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики.

Насколько оправдан экономический оптимизм беларуского правительства? Об этом – интервью «Беларускай праўды» с лидером независимого Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем.

- Действительно ли растут зарплаты у рабочих?

- Зарплаты формально «растут» за счет двух факторов: сокращения рабочей силы и за счет усиленной эксплуатации рабочих. Почему правительство не отчитывается, сколько человек уволено за 2017 год с предприятий? Зарплаты «растут» за счет роста безработицы: людей сократили, фонд зарплаты остался прежним, который перераспределили между оставшимися.

Более того, рабочие Минского тракторного завода, МАЗа работают по выходным, по несколько смен – работают больше за прежнюю зарплату. Зарплата растет не потому, что изменились технологические процессы, организация работы, а только за счет усиления эксплуатации людей.

Я бы советовал «экономическим оптимистам» на одной странице показать цифры, которые они озвучивают, а на другой – расчеты, из чего они получились.

Надо четко разграничивать: такая зарплата рабочих, такая зарплата инженерно-технических работников, а такая – зарплата руководства. И тогда наступит полная ясность. Кроме раздражения, такие цифры ничего не вызывают.

- Матюшевский заявляет, что встают на ноги деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, выпуск химической продукции, легкая промышленность, машиностроение…

- В концерт «Белнефтехим» входят и «Беларуськалий», и нефтеперерабатывающие заводы. Но ведь и в этой сфере не все так гладко: на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе рабочим давно не повышают зарплаты, и на «Беларуськалии» давно не повышают зарплату.

Что касается деревообработки, то правительство само признало, что «модернизация» не дала эффекта. Может, просто стали больше гнать древесины?

- Имеет ли «оптимизм» Матюшевского под собой реальные основания?

- Никакого движения в экономике нет, а все достижения происходят исключительно на бумаге. Какой оптимизм здесь может быть? Люди выходят из магазинов, как обворованные: что раньше можно было купить за сто тысяч, сейчас за 10 рублей не купишь. У рядовых трудяг зарплата не поднялась, а рядовые граждане – это 80% трудового населения.