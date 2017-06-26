Как изменились цены через год после деноминации 26.06.2017, 15:33

Журналисты сравнили цены на продукты, которые были в день деноминации и через год.

Когда произошла деноминация, журналисты задокументировали цены на основные продукты в нескольких магазинах. Сейчас, спустя год, «Еврорадио» посетило те же магазины, чтобы посмотреть, как изменились цены.

Молоко подорожало на 19,23%.

Макароны подорожали на 15,79%.

Цена настойки изменилась на 9,5%.

Сметана подорожала на 23,17%.

Подсолнечное масло подешевело на 13,28%.

Шоколад с фундуком подорожал на 51,2%.

Годовая инфляция в стране в 2016 года составила 10,6%, а с начала этого года товары и услуги подорожали на 2,7%. Прогнозируется, что в 2017 году товары и платные услуги подорожают не более чем на 9%.