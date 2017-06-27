На пороге – повышение коммуналки и рост цен на все 21 27.06.2017, 8:33

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Лукашенко «развел» белорусов, но экономику обмануть не смог.

Почти год назад, 1 июля 2016 года, в Беларуси провели очередную деноминацию. Накануне Лукашенко клялся, что цены на продукты останутся прежними, жизнь распорядилась иначе: проведенное независимыми журналистами исследование показало, что цены на основные продукты питания за год выросли на 15-55%.

Как обещания Лукашенко ударили по простым рабочим и будет ли и дальше снижаться покупательская способность белорусов Charter97.org рассказал председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич:

- Власти сделали классическую игру на «ножницах деноминации». Накануне и после перехода на новые деньги зарплаты белорусов «заморозили». Доходы людей престали расти. А под этот «шумок» Лукашенко разрешил повысить и цены на продукты питания, и стоимость коммунальных услуг. Людей, можно сказать, «развели» - и они это почувствовали по своим кошелькам и корзинам в магазинах. Сейчас белорусы приходят в супермаркеты, покупают те же продукты – и переплачивают на пустом месте около 20%.

Надо сказать, что «ножницы деноминации» возникают объективно во многих странах, которые переходят на новые деньги. Так было, например, в Литве, когда страна переходила на евро. Но в отличие от Беларуси, там власти не лгут гражданам так цинично.

- Кстати, о цинизме: вчера вице-премьер Василий Матюшевский заявил, что экономика якобы «вышла на траектория восстановления». Что это за «траектория» такая и почувствовали ли ее простые семьи?

- Вот пусть вице-премьер для начала ответит на простой вопрос: почему нет денег в Фонде социальной защиты? Там ведь «дыра» образовалась на 150 миллионов долларов! Почему денег банально не хватает на пенсии? Ведь если «растет траектория», то должны расти зарплаты, расти отчисления в ФСЗН, увеличиваться пенсии…

Это и есть основные показатели реального восстановления экономики. И где же они все? То, что сказал вице-премьер, не совпадает с тем, что люди видят в своих расчетных листах.

Власти, конечно, могут попробовать директивными методами искусственно «поднять» зарплаты. Но действовать они сейчас могут только двумя путями, оба из которых будут обычном оболванивание народа. Первое: массово сократить работников на предприятиях и отдать их зарплаты тем, кто уцелел. Второе: заставить людей работать в выходные и праздничные дни.

О каком-то более прогрессивном уровне организации труда, новых технологиях, повышении продаж готовой продукции за рубежом речи даже не ведется. Откуда деньги?

Получив приказ сверху, чиновники во всех министерствах и ведомствах теперь крутятся, чтобы изобразить нужные «цифры» по зарплатам и отчитаться о «поднятой экономике».

А лучше и проще всего спросить об этом рабочих любого предприятия в Беларуси. Подчеркиваю: лю-бо-го! И там они очень рассерженно ответят: нет никакого повышения, это все брехня.

Практическая каждая простая белорусская семья стала намного хуже питаться и хуже жить. Каждый поход в магазин превращается в битву за экономию. О чем можно говорить, о каких «траекториях», если даже на Комаровке покупатели пропали! Вот это – показатель.

Невооруженным глазом видно, что покупательская способность белорусов значительно уменьшилась.

- Будет ли она и дальше снижаться?

- А как же! Разве проводились какие-то экономические реформы? Разве наша продукция стала более конкуретной?

Многое, конечно, будет зависеть и от сезонных колебаний цен на продукты и услуги. Как раз на пороге скоро будет осень, а с ней – повышение стоимости на коммунальные услуги. Безусловно, факторов для улучшения экономической ситуации нет. Соответственно, ЖЭСы будут поднимать свои тарифы, транспорт будет поднимать свои тарифы, цены на все основные товары будут расти.

Власть боится сказать людям правду: экономика загнана в тупик. И без структурных реформ ее с места не сдвинуть. Худо-бедно у Лукашенко получается обманывать белорусов, но экономику – не обманешь.