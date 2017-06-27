Политзаключенный Сергей Стрибульский вышел на свободу 27.06.2017, 19:35

В СИЗО КГБ и МВД остаются 13 патриотов.

Вечером 26 июня вышел на свободу один из патриотов Сергей Стрибульский. Об этом tut.by сообщили в ПЦ «Весна».

По словам правозащитников, Стрибульскому изменена мера пресечения под подписку о невыезде. Обвинения со Стрибульского не сняты, он по-прежнему находится в статусе обвиняемого по статье о создании незаконного вооруженного формирования.

Напомним, в конце мая стало известно, что были продлены сроки следствия и содержания под стражей Сергею Стрибульскому и еще политзаключенным.

Всего по делу о «массовых беспорядках» первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля).

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках было прекращено. СК принял к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования).

По последним данным от правозащитников, в СИЗО КГБ и МВД остаются 13 человек. Некоторым из них следствие продлили на 2−4 месяца.