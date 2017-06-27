Патриоты Александр Зимницкий и Владимир Федоров - на свободе 4 27.06.2017, 20:56

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Уточняются сведения относительно других политзаключенных, которые содержатся под стражей.

Вечером 27 июня на свободу из СИЗО-1 вышел Сергей Стрибульский. Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сергею Стрибульскому, задержанному 21 марта в рамках уголовного дела «о приготовлении массовых беспорядков», позже было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования». 24 мая ему был продлен срок содержания под стражей на два месяца, пишет nn.by.

После того, как КГБ прекратил дело по части 3 статьи 293 УК, он оставался под стражей в рамках второго уголовного дела среди 14-ти ее фигурантов.

Позднее правозащитники-весновцы получили подтверждение об освобождении еще одного задержанного — Александра Зимницкого. Уточняются сведения относительно других лиц, которые содержатся под стражей в следственных изоляторах МВД и КГБ.

Александр Зимницкий

На свободе и Владимир Федоров.

Владимир Федоров

Напомним, что после появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех 14-ти фигурантов этого уголовного дела, указав, что согласно законодательства доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и не могут использоваться в качестве доказательств.