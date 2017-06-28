Патриоты выходят на свободу из СИЗО на Володарского (Видео, онлайн)5
- 28.06.2017, 18:45
- 10,444
Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдаха и Виктор Данилов отпущены из СИЗО КГБ.
Как стало известно телеканалу «Белсат», патриоты Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдаха и Виктор Данилов вышли на свободу.
27 июня на свободу вышли трое патриотов: Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий, Владимир Федоров.
В СИЗО КГБ и МВД остаются 7 политзаключенных:
Алексей Абрамов
Андрей Дундуков
Иван Ковальчук
Андрей Комлик-Яматин
Мирослав Лозовский
Виктор Мороз
Дмитрий Новик
Как сообщает Нина Шидловская, которая сейчас находится под стенами СИЗО на ул. Володарского в Минске, сегодня ожидается освобождение еще троих патриотов.