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Патриоты выходят на свободу из СИЗО на Володарского (Видео, онлайн)

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  • 28.06.2017, 18:45
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Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдаха и Виктор Данилов отпущены из СИЗО КГБ.

Как стало известно телеканалу «Белсат», патриоты Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдаха и Виктор Данилов вышли на свободу.

27 июня на свободу вышли трое патриотов: Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий, Владимир Федоров.

В СИЗО КГБ и МВД остаются 7 политзаключенных:

Алексей Абрамов

Андрей Дундуков

Иван Ковальчук

Андрей Комлик-Яматин

Мирослав Лозовский

Виктор Мороз

Дмитрий Новик

Как сообщает Нина Шидловская, которая сейчас находится под стенами СИЗО на ул. Володарского в Минске, сегодня ожидается освобождение еще троих патриотов.


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