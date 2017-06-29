Белорусы добились массовой отмены концертов Виктора Калины по всей стране 23 29.06.2017, 9:11

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Скандальный шансонье расстроен и возмущен.

Скандально известный шансонье Виктор Калина на своем сайте возмутился тем, что в Речице отменяется запланированный на начало августа его концерт.

Причину Калина видит в «информационных атаках оппозиции на местных идеологов» и в его «принципиальной позиции по Донбассу», сообщает nn.by.

Кроме того, весь раздел «афиша» на сайте Калины закрыт ввиду отсутствия определенности: шансонье рассказал, что в районных центрах массово отменяются концерты по разного рода отговоркам типа «ремонта зала» или «протечки труб».

«Люди, отвечающие за идеологию и культуру в областных городах, выдают гастрольные удостоверения на проведение моих концертов. Следовательно, получение такого удостоверения является полной гарантией того, что малодушные, часто неграмотные их коллеги в районных городах обязаны провести концерт… Что же так трусливо и подло поступают их подчинённые на местах, в районных городах?.. Научились лгать, изворачиваться, прикрываться этой ложью!!! Чаще всего причиной отказа служит предлог, «ремонт зала». И мы в это верили! Пока мои поклонники, а их в любом городе Беларуси масса, вдруг не начали присылать мне фотографии с телефона, афиш города, фотографии зала… Следующая «отчапайка», это у нас всё расписано на этот год. О, какие крытые думал я. Сейчас меня такой ответ уже даже не веселит. Мы поначалу повелись на ложь. Спросили, а на следующий год? Ответ, звоните в декабре. Звоним. Ответ, у нас всё уже расписано на целый год. Реальная картинка такова, проходят единичные концерты. Если всеми правдами и неправдами продали 50—70 билетов, это уже достижение», — раскрывает свои карты Калина, далее по тексту всячески оскорбляя директоров ДК и чиновников.

«Меня категорически не допускают до телевизионных экранов и ещё более категорически отказывают в эфире на радиостанциях. И даже вроде на совершенно форматной радио «Рокс». Повторюсь, мои песни, по указу президента, обязаны ставить в эфир», — бредит Калина, еще и называя себя «самым успешным и популярным артистом Беларуси».

Также он утверждает, что в отдельных городах председатели исполкома отдают распоряжения предприятиям не покупать билеты на концерты Калины.

Мол, если так будет продолжаться — то он будет обращаться к Лукашенко.

Пока же журналистам не удалось получить комментарий ни одного из идеологов, против которых ополчился Калина.

Однако, следует отметить, что запрещения на проведение концертов Калины давно добивались многие неравнодушные граждане.

Виктор Калина позиционирует себя как шансонье, но произведения его разных и взаимоисключающих жанров — за песней про блатную романтику на концерте может быть исполнена песня про офицерскую честь.

Калина всячески восхваляет сепаратистов Донбасса, сам туда ездил и с оружием в руках желал «смерти бандерлогам», признавался в совершении уголовных преступлений.

Неоднократно публично и матом высказывался в адрес белорусов, которые не одобряют его творчество.