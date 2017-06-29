КГБ - патриоту: Мы тебя обвиним в терроризме, и поедешь ты на десять лет 9 29.06.2017, 10:59

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Артем Левченко

Патриот Артем Левченко рассказал о давлении в СИЗО КГБ.

Активист «Молодого Фронта» Артем Левченко, который с 22 марта по 1 апреля содержался в СИЗО №1 по подозрению в «подготовке массовых беспорядков», обратился в Комитет государственной безопасности с заявлением о возмещении вреда за содержание под стражей, пишет «Весна».

22 марта Артем Левченко был задержан вместе с Дмитрием Дашкевичем в квартире писателя Владимира Орлова во время того, как они делали ему кухню. По словам Левченко, они заказали еду, но вместо службы доставки в квартиру ворвались люди в штатском, и началось брутальное задержание:

«Когда я открыл дверь, мне сразу зажали рот, приказали молчать и положили на ступени. Затем поставили на колени, заломили руки за спину, надели на них наручники, а на голову набросили черный мешок. В таком виде мы где-то полчаса стояли в подъезде. Я так понял, мы ждали, пока схватят Пальчевского. Затем нас всех посадили в один бус, но уже через 2-3 минуты меня перебросили в багажник другого буса. Вскоре меня посадили в третью машину, где мне наконец сняли мешок с головы, и сотрудник КГБ сообщил мне, что я задержан», - рассказывает Левченко.

О том, что Артем находится в статусе подозреваемого по ст 293 ч.3 УК РБ, ему сказали только через два часа после задержания, во время обыска в его квартире. Кстати, понятые, присутствовавшие на обыске, были знакомы с теми, кто его проводил.

Сотрудники КГБ, которые везли активиста на обыск, постоянно пытались его запугать.

«Мне говорили: "Все, мы тебя в терроризме обвиним, и поедешь ты сейчас на десять лет. Будешь, Артем, террористом ". Видели, что молодой, и поэтому думали, что это каким-то образом повлияет на меня», - говорит Левченко.

Угрозы и психологическое давление не закончились и в здании КГБ, куда Левченко привезли после обыска, вновь накинув на голову мешок.

«Когда мы сидели с капитаном КГБ один на один, он мне говорил: "Придурок, зачем это тебе надо? Ты себе жизнь ломаешь! И белорусский язык твой никому не нужен, поэтому говори нормально!" Затем он позвонил моей матери и солгал ей, сказав, что меня уже перевезли в СИЗО №1. При этом он меня предупредил, что "если я пискну, то будет плохо».

По словам Артема, в первую ночь он смог поспать менее двух часов. Только в час ночи ему дали подписать протокол процессуальных действий, на котором было указано недействительное время подписания - 21.00. После всех процедур Левченко попал в камеру в СИЗО на Володарского около четырех утра. Но уже через два часа, в шесть утра, был подъем, и ему было запрещено ложиться на кровать.

Встретиться с адвокатом активисту дали только через несколько дней после задержания. Письма от родственников и друзей не доходили, первые дни не передавали ни книжек, ни бумагу. Сначала Левченко пытался писать жалобы на плохие условия содержания в камере, а также на грубое поведение сотрудников СИЗО, которые часто ругались матом. Но никаких ответов на них он так и не дождался. Только через несколько дней его перевели в другую камеру, которая, кроме того, что в ней был унитаз вместо дырки в полу, ничем не отличалась от предыдущей.

За 10 дней пребывания в СИЗО к Левченко трижды приходили сотрудники КГБ разговаривать без протоколов. Несколько раз в период с 7 до 11 часов вечера его с мешком на голове вывозили в здание КГБ на допросы и оформления процессуальных действий. Сотрудники КГБ сами составили показания активиста и дали ему их только подправить, мотивировав это тем, что такая процедура экономит время. По словам Левченко, в ходе допросов сзади все время стоял сотрудник группы "Альфа", тем самым оказывая на активиста психологическое давление.

Артем Левченко вышел на свободу 1 апреля в статусе обвиняемого в «подготовке массовых беспорядков». В начале июня КГБ вынес постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования по ст. 293 ч.3. УК РБ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Активист «Молодого Фронта» считает, что его десятидневном содержание под стражей было незаконным, а действия сотрудников МВД и Комитета госбезопасности унижали его человеческое достоинство. Поэтому, после получения специального постановления от КГБ, он планирует обратиться в суд с иском к Министерству финансов, КГБ и МВД о возмещении..