Белорусский бизнес объявил войну «тюбетейкам» 31 Анатолий Змитрович

29.06.2017, 11:05

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Фото: bymedia

Бесконтрольная работа выходцев со Средней Азии разрушает национальный бизнес и торговлю.

26 июня прошло заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при Министерстве экономики. Предприниматели подняли проблему бесконтрольной работы выходцев из Средней Азии.

На территории Беларуси осуществлена мечта предпринимателей – работа без документов, без сертификатов, кассовых аппаратов и оформления наемного труда. Но только не для национального бизнеса – парниковые условия созданы для выходцев из Средней Азии, которые оформились в Беларуси в качестве ИП, ЧУП, и с такой скоростью открывают свои торговые точки, что просто диву даешься. В Рогачеве отдали холл поликлиники для торговли выходцев из Средней Азии, в Петрикове с 10 тысячами жителей вся торговля лежит, такая же ситуация в Речице.

«Тюбетейки», как их называют сами предприниматели, оккупировали почти все области: берут в аренду от 100 до 500 квадратных метров. Сейчас «тюбетейки» двигаются на областные центры и Минск.

Их условия работы, формы и методы заставляют предположить, что существует единый центр управления бизнесом.

1.Единый стиль, формы и методы работы.

2.Юридическое и правовое обеспечение: выходцы из Средней Азии грамотно уходят от проверок.

3.Единые поставки товара осуществляются централизованно фурами. Откуда? Вопрос открытый. Могу предположить, что цены, по которым продают свой товар, ниже оптовых цен на оптовых рынках Москвы, где закупаются белорусские предприниматели.

Скорее всего, товар китайского производства, который попадает в Беларусь через одну стран – участниц Таможенного союза, которая выторговала себе право завозить товар из Китая – для внутреннего пользования, без дальнейшего распространения по территории Таможенного союза. Похоже, что именно из этой страны китайский товар «для внутреннего потребления» проникает на территорию Беларуси.

Этот товар дешевле, и разрушает не только национальный бизнес, но и госторговлю. Предприниматели Речицы доложили на рабочей группе, что у госторговли выручка упала минимум на 20% – вплоть до банкротства.

ИП хотят вести борьбу с бесконтрольной торговлей «тюбетеек». Но на среднем уровне чиновники отказываются проверять такие фирмы. Представитель Гродно заявила, что белорусские предприниматели субъективно относятся к конкурентам. Почему не проверяют такие фирмы? Контролирующие органы заявляют, что не прошло двух лет с момента регистрации субъекта хозяйствования (согласно указу №510).

Светлогорские предприниматели направили в санстанцию письмо с просьбой проверить предпринимателей, работающих без сертификатов. Что сделала санстанция? Назавтра санстанция пришла с проверками к предпринимателям, подписавшим письмо. Какую крышу надо иметь, чтобы свернуть проверку?

Уже получено 200 тысяч контрольных знаков для обуви – на очереди разрушение обувных предприятий и фирменных магазинов. Ввоз обуви осуществляется только при наклеивании контрольной марки на обувь или на коробку.

Мне кажется, что ИП зря затеяли борьбу с фирмами-«тюбетейками». Для народа такие цены – сказка при существующем кризисе. Значит, предпринимателям надо потребовать равных условий хозяйствования с названными фирмами. И есть все основания. Одно из оснований появления указа №222 – создание равных условий хозяйствования, которого мы и должны потребовать.

Из-за чего произошло подорожание товаров у ИП? Потому что покупают товар по первичным учетным документам, по сертификатам плюс 20 процентов ввозного НДС. И тут предпринимателям делают такую козу…

Такими методами разоряется национальный бизнес. В 2016 году 41 517 ИП сдали свои свидетельства (по данным Белстата), более 3 тысяч юрлиц закрылось, 2 тысячи – в стадии банкротства. В итоге – провал в пенсионном фонде на 150 миллионов долларов. Вот реальный результат работы министерства по налогам и сборам, ФСЗН, отсутствия контроля за уплатой арендной платы. Последняя проблема крайне болезненна для предпринимателей: аренда в крупных торговых центрах достигает 65 евро за квадратный метр, а в Клинцах, куда перебирается уже весь Гомель, – аренда составляет 7 долларов. И россиянам хватает!

Против национального бизнеса и торговли ведется самая настоящая экономическая диверсия, которая осуществляется диверсионными отрядами выходцев из Средней Азии, – централизованно, с единым штабом, с едиными поставками. И на местах проблему решить невозможно – крыша находится гораздо выше.

Анатолий Змитрович, Беларуская праўда