За решеткой остаются 7 политзаключенных по «делу патриотов» 1 29.06.2017, 16:43

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Это Алексей Абрамов, Андрей Дундуков, Иван Ковальчук, Андрей Комлик-Яматин, Мирослав Лазовский, Виктор Мороз и Дмитрий Новик.

Все эти активисты были задержаны в марте. Сначала их обвиняли в "подготовке массовых беспорядков", позже — в "создании незаконного вооруженного формирования".

На днях на свободу вышли тоже 7 человек — Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий, Владимир Федоров, Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдахо и Виктор Данилов.

Обвинение в "подготовке массовых беспорядков" с них сняли. Освобожденные находятся под подпиской о невыезде.

Правозащитник Валентин Стефанович в комментарии Радыё Свaбода выразил надежду, что освобождение группы фигурантов "дела патриотов" означает, что доказательной базы по этому делу нет:

“Информации о деле было немного, сейчас люди выходят и выясняется все больше и больше нюансов. А рассказывают они очень интересные вещи. Вот молодофронтовцы рассказывали о нарушениях прав, в том числе и на защиту, на непроцессуальные действия без адвокатов. Ну а то, что вчера говорили освобожденные, - их допрашивали за 3 месяца всего пару раз. Это означает, что доказательной базы там фактически не было.

Если доказательная база слабая, то лучше до суда это дело не доводить, прекратить его и освободить людей. Потому что судить публично людей без доказательств - это будет уже очевидно для всех, что дело шито белыми нитками.

Пока что у тех, кто освобождается, процессуальный статус не изменился вовсе, они остаются подозреваемыми. Но то, что им изменили меру содержания с нахождения под стражей под подписку о невыезде, мне кажется, может быть первым шагом к тому, чтобы ведение этого дела было полностью прекращено.

По крайней мере, то же самое мы наблюдали по первому делу, которое было возбуждено еще 22-23 марта, когда были первые задержания “по подготовке к массовым беспорядкам”. Сначала они освобождали людей, изменяя им меру пресечения, освободили таким образом фактически всех, кто обвинялся только по этой статье, кому не была дополнительно инкриминируема “организация незаконного вооруженного формирования”. После того, как всех освободили, дело было передано Комитетом государственной безопасности Следственному комитету. И производство по организации массовых беспорядков было прекращено полностью. Я полагаю, что такое же развитие событий мы увидим и в этом деле. Хотя, если анализировать все целиком, если действительно так случится, что дело будет полностью закрыто, здесь возникает большое количество вопросов к тому, что мы увидели весной: к фрау А., к оперативным снимкам с бутылками с зажигательной жидкостью и еще много к чему”.