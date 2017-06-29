Новые политзаключенные выходят на свободу (Видео, обновляется) 29.06.2017, 18:03

Фото Эдуарда Пальчиса

Из СИЗО на Володарского продолжают освобождать политзаключенных по «делу патриотов».

Первым сегодня вечером под подписку о невыезде освободили Андрея Комлика-Яматина. Затем были освобождены Иван Ковальчук, Дмитрий Новик и Андрей Дундуков. Все они остаются в статусе подозреваемых.

За последние пару дней выпустили семерых - Сергея Стрибульского, Александра Зимницкого, Владимира Федорова, Владимира Румянцева, Тимура Пашкевича, Алеся Евдахо, Виктора Данилова. По словам освобожденных, за три месяца отсидки на допросы их вызывали по 2-3 раза, следственные действия почти не велись.

За решеткой остаются Алексей Абрамов, Мирослав Лазовский, Виктор Мороз, арестованные в рамках так называемого «дела патриотов», или дела «Белого легиона».

Правозащитники отмечают, что людей, которые провели по обвинению в «организации массовых беспорядков» и «организации незаконного вооруженного формирования» за решеткой несколько месяцев, освобождают из-за отсутствия доказательств их вины.

Фото Эдуарда Пальчиса

Фото Эдуарда Пальчиса

Фото Эдуарда Пальчиса