Сергей Кунцевич – на свободе! 2 3.06.2017, 8:13

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Соратник Николая Статкевича, политзаключенный по «делу патриотов» вышел из СИЗО на Володарского.

Сергей Кунцевич вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада) Николай Статкевич.

«Хочу поделиться счастливой новостью - Сергей Кунцевич на свободе! Не сломлен и еще более сильный. Жыве Беларусь!», - написал Николай Статкевич.

Сергей Кунцевич - соратник Николая Статкевича по БСДП. Он был задержан в первой половине дня 25 марта и помещен сначала в СИЗО КГБ, а после переведен на «Володарку». Ему предъявили обвинение по статье 293 ч.3 Уголовного кодекса (подготовка массовых беспорядков). В машине Кунцевича якобы нашли «коктейли Молотова».

Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.

Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.

Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».