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Как Поставами правит династия местных «князьков»

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  • 3.06.2017, 9:44
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Чиновничьи династии в райцентрах становятся нормой при режиме Лукашенко.

Поставы – город небольшой, тысяч на 20 горожан. Но исторический, привлекает туристов, которые едут через Поставы на Браславские озера, древней архитектурой. В мае здесь появилась еще одна достопримечательость времен феодального общества: глава района, чей отец также был руководителем района, сообщает «Белсат».

Сергей Чепик, сын Василия Чепика, до недавнего времени возглавлял сельскохозяйственную фирму «Курополье-агро». Назначенный Александром Лукашенко при полном согласии районного «совета». Вступив в должность, пообещал, что революционных изменений в районе не будет.

Отец был местным диктатором

Его отец Василий Чепик руководил райисполкомом 17 лет, начав еще первым секретарем райкома КПСС. Погиб в 2000-м году в автомобильной аварии. Чепика-старшего помнят в том числе и как авторитарного человека, который не терпел инакомыслия, из-за чего немало местных оппозиционных активистов потеряло работу.

«Со старым я в конфликте был… Он устроил, чтобы я с работы ушел. И он сделал невыносимые условия работы. А я был депутатом райсовета», – вспоминает Михаил Гиль, местный общественный активист.

И вот Лукашенко поставил руководить районом сына старого партсекретаря. С людьми никто не советовался.

Рыба гниет с головы

«Чиновников в Беларуси назначают не по профессионализму, каким-то критериям, которые бы помогали решать проблемы страны, а по привязанности к главному вождю», – объясняет Виктор Корниенко, бывший заместитель главы Гомеля.

Виктор Корниенко работал в Гомельском горисполкоме еще во времена выборности местной власти.

«Рыба гниет с головы. Все начинается с главного руководителя страны, который также детей посадил вокруг себя, называя это трудовой династией. На самом деле это никакая не рабочая династия, а наглость человека, который использует свое служебное положение и на нужды своей семьи», – уверен Корниенко.

Виктор Лукашенко входит в Совет безопасности Беларуси, работает, в частности, с экспортом белорусского оружия за границу. Дмитрий Лукашенко руководит президентским спортивным клубом, также занимается экспортом белорусской техники. Николай Лукашенко несовершеннолетний, поэтому пока ничего не возглавляет.


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