Милиция пытается замять дело избитого до смерти бизнесмена? 3.06.2017, 11:46

Брестские врачи рассказали подробности о состоянии Андрея Тарасенко, доставленного на «скорой» из участка.

Родственники и друзья умершего брестчанина Андрея Тарасенко до сих пор шокированы тем, что произошло 29-го апреля. Мол, в такое невозможно поверить.

Врачи уже сделали Андрея алкоголиком

По их выводам, 32-летний мужчина умер от пневмонии, вызванной злоупотреблением алкоголем. Родственники и друзья умершего брестчанина возмущены – они убеждены, что Андрей ушел из жизни после тяжелых побоев, которые получил в отделении милиции.

«Они скрыли, что у него было сломано ребро и пробито легкое. Они нам об этом не говорят, в заключении врачей этого нет», – говорит Татьяна Мельничук, мать Андрея.

Как происходили трагические события

23-го апреля из мини-кафе «На Ясеневой» Андрея Тарасенко забрали в опорный пункт. По версии милиции, основанием была драка с его участием. Со слов свидетелей, мужчина был нетрезв, приставал к некоторым клиентам, но никакой драки не было. Андрей на момент задержания не имел телесных повреждений. В милицейскую машину он сел сам, без сопротивления. Точно известно, и об этом свидетельствуют врачи, что избитого Тарасенко забрала скорая уже из участка милиции.

«Ему болело все. К животу он не давал прикоснуться, грудина болела. Боль была», – рассказала «Белсату» врач Марина Ильченко.

Новые вопросы вызывают события, которые происходили в кафе «На Ясеневой» в течение последующих дней.

«Приходила милиция и сказала, что он не жилец, что у него сломано ребро и пробито легкое. Его мама сказала: откуда они могли знать, если он не обращался к врачам?», – говорит свидетель инцидента Татьяна.

И действительно. За помощью к врачам Андрей Тарасенко обратился только через неделю. В день задержания и вероятного избиения он отказался от исследований и госпитализации.

Откуда о сломанном ребре знала милиция?

Это пока не ясно. Со слов родственников умершего, никакой информации о расследовании им не дают. На сегодня известно, что уголовное дело пока не завели. Следственный комитет Брестской области официально сообщил, что специальную проверку продлили еще на месяц.

Дождутся ли родственники Андрея справедливости?

В Беларуси такие дела в основном заметают под ковер. Однако есть и исключения. На днях стало известно, что в Ветке начальник местного РОВД был уволен с работы за то, что ударил подростка. По этому факту возбуждено уголовное дело.

То, что в таких делах не бывает дыма без огня, подтверждают другие события. Как выясняется, информация о жестокости в брестской милиции не новая. В мае после визита в кафе в больнице с тяжелыми побоями оказались брестчане Александр Зехов и Сергей Коляда. Они утверждают, что были избиты милиционерами в опорном пункте.