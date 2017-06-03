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В Украине разрешат свободно носить оружие

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  • 3.06.2017, 19:51

Украинские депутаты готовят соответствующий законопроект.

Об этом в эфире украинского «Пятого канала» сообщил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, пишет belsat.eu.

«Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект. Я готов его подписать», — сказал политик.

По словам депутата, сначала «необходимо определить категории граждан, которым можно не бояться давать короткоствольное оружие». Первыми такое право получат те, кто отслужил в армии, полиции и СБУ, пояснил Пашинский.

«75% населения не поддерживает эту инициативу… Но мы должны сделать первый шаг», — добавил депутат.

В прошлом году Сергей Пашинский прострелил ногу пьяному мужчине, который на него напал. Позже нападающий заявил, что депутат первым достал оружие.


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