Вудкрофт включил режим «динамо» 30.06.2017, 16:22

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Как лучшую хоккейную команду довели до ручки.

Робкие предположения, связанные с относительно недавними заявлениями председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича об отказе от услуг легионеров, на минувшей неделе переросли в окончательный диагноз. Контракт с клубом расторг главный тренер Крэйг Вудкрофт, который в минувшем сезоне создал симпатичную и конкурентоспособную команду, пишет «БелГазета».

Исходя из официального заявления клуба, озвученного гендиректором Анатолием Курильцом, прекращение действия контракта было инициативой канадского тренера. В это охотно верится, но если выражаться языком Уголовного кодекса, этот шаг со стороны руководства можно трактовать как «доведение до самоубийства». Правда, в сложившейся ситуации для Вудкрофта это означает скорее освобождение, но то, что его вынудили принять такое решение, - сомнений не вызывает.

Сначала Игорь Шуневич заявил, что клуб в ближайшее время собирается либо существенно ограничить количество легионеров, включая тренерский штаб, либо от них и вовсе отказаться. Затем слова отвечающего за флагман отечественного хоккея министра МВД стали подкрепляться делом: в магнитогорский «Металлург» перебрался делавший погоду в «Динамо» на протяжении нескольких сезонов Мэтт Эллисон, за несколько дней до новости об уходе Вудкрофта в отставку было отправлено трио его зарубежных помощников. Очевидно, что главный тренер сыграл на опережение - вероятность того, что он доработает до окончания «гладкого чемпионата» (в данном случае с амбициями выхода в плей-офф стоит распрощаться) сводилась к нулю.

«Из-за снижения результатов команды», «по состоянию здоровья», «в связи с утратой здоровья», «по семейным обстоятельствам»: подобрать формулировку разрыва отношений в ходе сезона или даже перед самым его стартом - дело техники. Вудкрофт поступил честно. Он увидел, что будущего в «Динамо» у него нет, и дал возможность своему преемнику, с именем которого пока не определились, готовить команду по своему усмотрению. Именно готовить, потому как о нормальном комплектовании, учитывая категоричную позицию пытающегося на всем сэкономить руководства, не стоит даже вести и речи. Кроме того что канадец ушел вовремя, он еще покинул Минск красиво. В заявлении Курильца говорится, что «мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия».

Благородство отказавшегося от отходных плюшек Крэйга можно объяснить по-разному. Патриотично-романтическая версия заключается в том, что тем самым канадец отблагодарил работодателя за предоставленный самостоятельный опыт в, пожалуй, сильнейшей европейской лиге - до этого Вудкрофт по большей части перебивался ролью помощника, в т.ч. у Дэйва Льюиса в сборной Беларуси. Но больше верится в саркастическую версию, высказанную на одном из спортивных форумов: «Доэкономились! Крэйг даже от компенсации отказался, лишь бы сбежать отсюда». Третья версия невидимой нитью связана с предыдущей: ранее озвучивалась информация, что к Вудкрофту проявляет интерес хоккейная Швейцария. В принципе все логично: если канадец заранее решил поменять работу (об этом скоро будет известно), зачем ему связываться с вопросами неустойки, тратить время на хождение по мукам и по комитетам по разрешению споров, когда можно сосредоточиться на новой работе.

В любом случае Вудкрофт - страница перевернутая.