закрыть
4 июня 2017, воскресенье, 14:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии

  • 4.06.2017, 9:57
  • 7,240
Дональд Трамп

Президент США заявил, что Америка и далее будут поддерживать Грузию и продолжать сотрудничество с Тбилиси.

"США, безусловно, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ", - написал Дональд Трамп в своем письме к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, в котором американский лидер поздравляет его и весь грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая. Текст письма приводит в субботу пресс-служба правительства Грузии, пишет interfax.by.

По словам американского президента, "после восстановления независимости Грузия стала лидером демократии в регионе и вносит свой вклад в дело глобальной безопасности".

"В регионе, который стоит перед проблемой незащищенности и испытывает давление со стороны внешних сил, Грузия твердо и целеустремленно стоит на пути самой выбирать свое будущее. Мы и в будущем будем поддерживать ваш выбор, так как независимость и демократия Грузии является примером для всего региона", - говорится в письме Трампа.

"Я и моя администрация с надеждой смотрим на продолжение нашего сотрудничества, целью которого является обеспечение мира, благополучия и безопасности в наших странах", - заявляет американский президент.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов