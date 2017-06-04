За что экс-глава Солигорска получил кличку «Доитель» 10 4.06.2017, 10:11

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Александр Римашевский

Как и за что задержали руководителя Солигорска Александра Римашевского.

Председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский остается под стражей из-за подозрения во взяточничестве. Его задержали во вторник, после получения $ 2700, передает «Белсат».

Жители деревни Камень, где живет Римашевский, говорят, что его брал ОМОН и КГБ в его новом доме в этой деревне. Согласно же официальной версии, задержание происходило на дороге между Солигорском и Камнем непосредственно после того, как чиновник получил взятку в размере $ 2700 - за то, чтобы райисполком сделал у взяткодателя государственную закупку.

Некоторые сельчане полагают, что денег при Римашевском могли и не найти, так как силовики потом ходили по деревне и опрашивали детей, которые игрались при дороге: не находили ли те в песке какой-то конвертик.

Александр Римашевский в начале карьеры работал в родном селе председателем колхоза, потом отвечал за сельское хозяйство в Слуцком районе.

«И колхоз неплохой был, и работал он хорошо, и людей обеспечивал», - говорят жители села Камень.

Поднял колхоз моментом, - добавляет другой житель.

В Солигорском райисполкоме, который Римашевский возглавлял более 10 лет, мнения на его счет противоречивы. Сходятся в одном: человек был крутого характера, за что получил прозвище бульдозер.

Есть у Римашевского еще одна кличка – «Доитель». Получил он ее за активное насаждение в районе молочных ферм.

Активист из Солигорска Александр Молочко еще несколько лет назад направил в местный Следственный комитет отчет про предполагаемые коррупционные связи Римашевского с двумя местными бизнесменами, которые получили при Римашевском львиную долю городских подрядов на строительство.

Солигорский активист не верит в улучшение ситуации с коррупцией в городе: при отсутствии разделения властей на исполнительную, судебную и законодательную, гарантированную свободными выборами, следующий руководитель получит такие же неограниченные полномочия, как и его предшественник.

Два года назад Александр Римашевский, в ответ на предложение провести общественные слушания в деле борьбы с коррупцией, ответил, что его администрация справиться с этим сама.