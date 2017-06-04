В Беларуси пройдут белорусско-российско-сербские учения спецназа 9 4.06.2017, 10:50

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Учение «славянское братство-2017» пройдет на полигоне «Брестский» и в Брестском районе 6-15 июня.

Совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение «славянское братство-2017» пройдет на полигоне «Брестский» и участке реки Мухавец в Брестском районе 6-15 июня, сообщили БелТА в Минобороны Беларуси.

В мероприятии примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Специальной бригады Вооруженных Сил Республики Сербия.

Руководить учением будет командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

Предусмотрено два этапа. Военным трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом. Также военнослужащие ознакомятся с историческими местами и культурными традициями страны.