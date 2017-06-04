Беата Шидло о членстве Польши в Совбезе ООН: Это исторический успех 1 4.06.2017, 10:59

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Беата Шыдло

Фото: Радио Польша

Польский премьер-министр прокомментировала избрание Польши непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Польский премьер-министр Беата Шидло прокомментировала избрание Польши непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает «Радио Польша».

«Исторический успех польской дипломатии в Совете Безопасности ООН. Польша становится сильной, уважаемой и безопасной страной. Это еще один шаг в хорошем направлении», - написала глава польского правительства на своей странице в Twitter.

Напомним, 2 июня по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН Польша была избрана членом Совета Безопасности ООН в 2018-2019 гг.