Беата Шидло о членстве Польши в Совбезе ООН: Это исторический успех

Беата Шидло о членстве Польши в Совбезе ООН: Это исторический успех1
- 4.06.2017, 10:59
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Польский премьер-министр прокомментировала избрание Польши непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Польский премьер-министр Беата Шидло прокомментировала избрание Польши непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает «Радио Польша».
«Исторический успех польской дипломатии в Совете Безопасности ООН. Польша становится сильной, уважаемой и безопасной страной. Это еще один шаг в хорошем направлении», - написала глава польского правительства на своей странице в Twitter.
Напомним, 2 июня по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН Польша была избрана членом Совета Безопасности ООН в 2018-2019 гг.