Николай Статкевич: Стойкость Сергея Кунцевича стала главной причиной его освобождения 3 4.06.2017, 21:32

Правда о том, что происходит во время «допросов», поможет спасти остальных политзаключенных-патриотов.

Активиста Белорусского Национального Конгресса Сергея Кунцевича били одного вчетвером, а также пытали электрошокером.

Сергей Кунцевич вышел на свободу и рассказал об издевательствах, с которыми столкнулся в СИЗО № 1 на Володарского в Минске, передает «Белсат».

«Зашли два человека в масках, похожие на тех, что принимали меня в гараже, и начали таскать меня за волосы. И длинным продолжительным током меня пытали и сказали, чтобы я рассказал, где находится Николай Статкевич. Я не сказал, где он находится», – говорит Кунцевич.

Стойкость Сергея Кунцевича и стала главной причиной его освобождения, убежден его соратник из Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. А также то, что Кунцевич сумел передать из СИЗО информацию о своих пытках: власти испугались гласности, полагает экс-кандидат в президенты.

«Им обошлась демонстрация новой шуневичевской техники 25 марта в три с половиной миллиарда долларов кредита МВФ, – говорит Николай Статкевич. – 5 июня снова приезжает миссия. И они уже не могут сказать, что не пытают: есть доказательства!».

Как и других, Кунцевича выпустили под подписку о невыезде и неразглашении. По словам Кунцевича, он даже не знает, что точно ему нельзя разглашать: никаких следственных действий с ним не проводили. Только пытали.

Статкевич считает, что судьба остальных фигурантов «дела патриотов», которые остаются за решеткой, – в их руках. Политик говорит, что им нужно вытерпеть все и не сломаться, чтобы не оговорить себя и других: в полностью сфабрикованном деле единственным доказательством вины патриотов могут быть только их собственные слова.

По мнению Статкевича, многое зависит и от тех, кто вышел на свободу.

«Скажите, что с вами там происходило. Никакая подписка на это не действует. Не говорите о вопросах следователя и материалах – расскажите, как с вами обращались. Вы спасете своих друзей», – советует Статкевич.

Всего по «делу патриотов» задержали 35 человек. Первоначально 17-ти из них предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков. Минимум 20 из числа задержанных обвиняются в создании незаконного вооруженного формирования. На данный момент за решеткой остаются 15 человек. По некоторым данным, их тоже пытают и накачивают наркотиками.