Обновлен список политзаключенных-патриотов 5.06.2017, 10:24

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Фото: charter97.org

14 белорусских патриотов продолжают оставаться за решеткой.

На 5 июня известно о 14 задержанных по «делу патриотов» и обвиняемых часть 3 статьи 293 УК «Массовые беспорядки», которые остаются под стражей в СИЗО КГБ и СИЗО-1.

Также им предъявлено дополнительное обвинение, сообщает сайт spring96.org.

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г.р .; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ, 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Данилов Виктор Константинович, 1987 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 10.04.2017 переведен в СИЗО-1. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Зимницкий Александр Антонович, тысяча девятьсот девяносто один г.р .; задержан 29.03.2017, находился в СИЗО КГБ; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Ковальчук Иван Викторович, 1991 г.р .; задержан 23.03.2017, находится в СИЗО КГБ, 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Комлик-Яматин Андрей Игоревич, 1985 г.р .; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р .; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Мороз Виктор Геннадьевич, 1986 г.р .; задержан 03.04.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Новик Дмитрий Николаевич, 1978 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 07.04.2017 переведен в СИЗО-1. В мае переведен в СИЗО КГБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Пашкевич Тимур Витальевич, задержан 21.03.2017, находится в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. 29 апреля переведен в СИЗО-1. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Румянцев Владимир Сергеевич, 1988 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Переведен в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Стрибульский Сергей Сергеевич, 1976 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. С 05.04.2017 находится в СИЗО-1. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК).

Федоров Владимир Валерьевич, 1988 г.р .; задержан 29.03.2017, находился в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. В мае был переведен в СИЗО КГБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р .; задержан 21.03.2017, находится в СИЗО-1, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК).

Известно об освобождении следующих фигурантов дела:

Кунцевич Сергей Владимирович, 1985 г.р .; задержан 25 марта, находился в СИЗО КГБ, через две недели был переведен в СИЗО-1; предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущенный 2 июня под подписку о невыезде.

Белявский Андрей Валерьевич, 1982 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, 31.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. В первой декаде апреля переведен в СИЗО-1, в мае - опять в СИЗО КГБ. (Также проходит по делу, возбужденному по ст. 287 УК). Отпущенный 2 июня под подписку о невыезде.

Полторжицкий Евгений Константинович, 1987 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, 30.03.2017 предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. (Также официально предъявлено обвинение по ст. 287 УК). 19 мая переведен под домашний арест.

Михальков Николай Николаевич, 1970 г.р .; руководитель клуба "Патриот" в Бобруйске; задержан 24.03.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. После был переведен в СИЗО-1. Отпущен 18 мая.

Михальков Ян Николаевич (сын руководителя бобруйского клуба "Патриот"), 1994 г.р .; задержан 21.03.2017, находился в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. После был переведен в СИЗО-1. Отпущен 29 апреля.

Пальчевский Сергей Александрович, задержан 22.03.2017, находился в СИЗО-1, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущенный 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Дашкевич Дмитрий Вячеславович, задержан 22.03.2017, изначально содержался в СИЗО КГБ, затем в СИЗО-1, 31.03.2017 было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ. Отпущенный 15.04.2017 под подписку о невыезде.

Гурин Юрий Евгеньевич, задержан 21.03.2017, отпущен из СИЗО-1 31.03.2017.

Кулинич Сергей Владимирович, политический активист, соратник экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, задержанный 24.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 03.04.2017.

Васильев Роман Игоревич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Яременок Владимир Николаевич, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Кременецкий Дмитрий Олегович, активист «Молодого фронта», задержанный 23.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Левченко Артем Русланович, активист «Молодого фронта», задержанный 22.03.2017, отпущен из СИЗО №1 01.04.2017.

Барсток Сергей Петрович, задержан 21.03.2017, отпущен 31.03.2017.

Дукшт Вячеслав Александрович, спецназовец из Марьиной Горки, задержан 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Грек Илья Геннадьевич, заместитель начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда, задержан 21.03.2017, отпущен из СИЗО КГБ 31.03.2017.

Степанов Максим Сергеевич, задержан 21.03.2017, содержался в СИЗО КГБ, отпущен 31.03.2017.

Саскевич Алексей Иванович, военнослужащий из Марьиной Горки; задержан 24.03.2017, отпущен.