22 июня в Минске пройдет акция солидарности с политзаключенными 2 5.06.2017, 12:55

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Освобожденный по «делу патриотов» соратник Николая Статкевича призвал выйти на Октябрьскую площадь Минска 22 июня в 18:00.

Целью акции будет требование освободить всех белорусских политзаключенных.

Об этом активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич, который сам провел более двух месяцев за решеткой, написал в «Фейсбуке».

— Три дня назад я вышел из тюрьмы, — говорится в обращении Сергея Кунцевича. — Вышел, в первую очередь, благодаря солидарности, благодаря давлению на режим, благодаря тому, что вы требовали освобождения политзаключенных. Я благодарю вас за поддержку.

Несмотря на то, что часть фигурантов «дела патриотов» уже на свободе, за решеткой остаются 14 человек, задержанных накануне Дня Воли. Кроме того, в тюрьмах находятся Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Под угрозой уголовного преследования брестские лидеры весенних протестов Андрей Шарендо и Полина Панасюк-Шарендо. Оказывается давление на других активистов оппозиции.

Единственная сила, которой боится режим, это — народ, это — все мы. Наша солидарность не раз помогала добиться освобождения политзаключенных. Уверен, что так будет и сейчас. Вместе мы сможем приблизить день выхода на свободу находящихся за решеткой патриотов и остановим репрессии.

Лучший способ продемонстрировать нашу солидарность с теми, кто находится за решеткой по политическим обвинениям, – уличные акции.

22 июня в Минске пройдет встреча глав МИД стран Центральной и Восточной Европы. Этот день отлично подходит не только для того, чтобы обратиться к белорусским властям, но и для того, чтобы донести информацию о ситуации в Беларуси до наших соседей.

Предлагаю в пятницу, 22 июня, в 18:00 выйти на Октябрьскую площадь Минска и потребовать от режима освободить политзаключенных и прекратить преследования по политическим мотивам, а также призвать европейские страны оказать давление на Лукашенко и заставить его уважать собственный народ.