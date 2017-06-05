Политзаключенного Андрея Комлика-Яматина перевели из «Американки» на «Володарку» 2 5.06.2017, 14:24

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Одного из обвиняемых по «делу патриотов» Андрея Комлик-Яматина перевели из СИЗО КГБ в СИЗО № 1 города Минска.

Об этом «Свабодзе» сообщила общественная представительница семей политзаключенных Нина Шидловская:

«Его перевели из одного изолятора в другой, но каких-то выводов делать из этого нельзя. В этом деле уже бывало, что освобождали и напрямую из изолятора КГБ, но бывало, что и после "Володарки". Трудно сказать, почему так происходит, они какие-то изменения делают постоянно, но по только им известной логике. Возможно, уже взяли с него показания и нет смысла больше держать в «Американке». В любом случае хочется верить, что больше к Андрею нет вопросов и вскоре его, как и некоторых других, освободят под подписку», - сказала Нина Шидловская.

По данным Нины Шидловской, в первой половине 5 июня в КГБ на допрос в качестве свидетеля была вызвана жена фигуранта «дела патриотов» Андрея Дундукова Анна.

«С Анной Дундуковай пока нет связи», - сообщила Нина Шидловская.

На 5 июня в «деле патриотов» за решеткой остаются 14 человек из более чем 20, кого задержали накануне и после Дня Воли. Последними под подписку вышли из заключения активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич и Андрей Белявский.