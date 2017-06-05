Блогер Филипович намерен наказать участкового за незаконное преследование 3 5.06.2017, 18:57

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Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский блогер просит провести проверку в отношении участкового Дмитрия Акулича.

Сегодня гомельский блогер Максим Филипович обратился в городской Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении участкового Дмитрия Акулича, начавшего в отношении его незаконный административный процесс. Действия старшего лейтенанта милиции блогер расценил как преследование и просит возбудить в отношении его уголовное дело по признакам превышения власти или служебных полномочий, передает gomelspring.org.

Известный блогер подчеркнул, что выдвинутые против него обвинения в незаконном изготовлении и распространении информационных сообщений голословны, так как должностное лицо РОВД администрации Советского района Гомеля не смогло аргументировать предъявляемые претензии исходя их конкретных предписаний закона.

«Усматриваю в действиях участкового милиционера признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 426 уголовного кодекса, а именно, расцениваю это как превышение власти или служебных полномочий, поэтому и прошу провести проверку по результату которой возбудить в его отношении уголовное дело», - заявил Максим Филипович.

Напомним, в протоколе, составленном 2 июня в отношении блогера участковый милиционер записал (дословно): «24.05.2017г. в 10.00 часов по адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров 3 установлено, что 22.05.2017г. Филипович М.Г. незаконно изготовил и распространил (довел до общественного мнения неопределенному кругу лиц) путем размещения на канале «Гарантий нет» платного видеохостинга Ютуб, используемого последним как СМИ (информационный ресурс), распространив в данной форме посредством глобальной компьютерной сети Интернет очередное информационное сообщение под названием «Дела делать, а не слова говорить», ответственность за которое предусмотрено ч.2 статьи 22.9 КоАП РБ».

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко считает, что действующее законодательство в области СМИ не содержит никаких запретов на видеосъемку и последующую трансляцию на личных Youtube-каналах отснятого видеоконтента.

«Преследование блогера Филиповича несомненно связано с критикой чиновников и реальным положением дел в обществе. Остаются только запреты, этого нельзя, это не разрешено! Никто ведь не ставит под сомнение отснятую им информацию, они только твердят, не имеешь права», - прокомментировал ситуацию юрист.