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Налоговики просят гомельчан «стучать» на квартиросдатчиков

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  • 7.06.2017, 12:33

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля с 12 по 22 июня проведет акцию «Сдаешь квартиру — заплати налоги».

Налоговики просят сообщить о горожанах, которые нелегально сдают квартиры, пишет tut.by.

«Граждане, располагающие информацией о сдаче на территории Советского района Гомеля жилых помещений (квартир, домов), а также гаражей и других нежилых помещений без уплаты налогов и оформления договора найма, могут сообщить об этом в инспекцию», — отмечают налоговики.

Подобные акции периодически проводят и в других городах. К примеру, в 2015 и 2016 годах — в Минске. Так, в прошлом году в столице во время такой акции поступило 105 звонков по поводу 114 квартир, которые, как предполагалось, сдавались внаем нелегально.


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