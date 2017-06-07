Герой из Лондона бросился на троих террористов с голыми руками 1 7.06.2017, 12:42

Фото: sport.sky.it

Рой Ларнер спас посетителей бара во время теракта в Лондоне.

Рой Ларнер, 47-летний фанат «Миллуолла», в ночь во время теракта в Лондоне с криком «Пошли нафиг, я фанат «Миллуолла» с голыми руками набросился на вбежавших в бар троих террористов, пишет «Трибуна». Пока террористы боролись с футбольным фанатом, другие посетители бара успели выбежать. Преступников обезвредили, а Роя Лернера уже перевели из реанимации, мужчина чувствует себя лучше. Друзья принесли Рою журнал «Учимся бегать», а спасенные посетители бара хотят, чтобы Лернеру вручили крест Георга, высшую гражданскую награду Британии.