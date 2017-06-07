Три европейских клуба предложили рекордную сумму за Роналду 7.06.2017, 14:56

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

За португальца могут предложить €180 миллиона.

«Пари Сен-Жермен», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» намерены приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду в межсезонье, пишет rbc.ru.

Все три клуба предложили за лучшего футболиста мира €180 млн. Также эту сумму готов заплатить за португальца один из китайских клубов. Об этом сообщает издание A Bola.

Контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года. Португалец продлил соглашение с мадридским клубом в 2016 году, и, по сведениям Sun, в нем указана сумма выкупа в €1 млрд.

В январе Don Balon сообщил, что «Реал» не собирается удерживать Роналду до 2021 года и намерен продать его до истечения контракта, так как в противном случае клуб не сможет заработать на уходе игрока. Издание утверждало, что «Реал» собирается продать Роналду по окончании сезона 2018/2019 годов — португальцу на тот момент будет 33 года и цена на него будет все еще высокой.

Сам футболист также говорил, что, возможно, завершит карьеру в одном из китайских клубов. В этом случае он может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Сегодня самым высокооплачиваемым игроком мира является аргентинец Карлос Тевес, который подписал контракт с клубом «Шанхай Шенхуа» В год он будет получать около €38 млн. Роналду сейчас получает €23 млн в год.

Перед Новым годом агент Роналду Жорже Мендеш сообщил, что некий неназванный китайский клуб готов заплатить за переход Роналду €300 млн. Если бы Роналду дал согласие, в год он получал бы €100 млн — рекордную зарплату в мировом футболе. Мадридский «Реал» также отклонил предложение китайцев.

За последние 12 месяцев Роналду завоевал с «Реалом» и сборной Португалии шесть титулов. Он стал чемпионом Европы, чемпионом Испании, получил «Золотой мяч», был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, выиграл клубный чемпионат мира и победил в Лиге чемпионов.