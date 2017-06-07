Житель Гомеля намерен отстаивать свои права в ООН 2 7.06.2017, 21:12

Гомельчанин обратится в Комитет ООН по правам человека из-за крупного штрафа за ссылку в «ВКонтакте».

Житель Гомеля Павел Каторжевский пожаловался в Комитет ООН по правам человека на крупный денежный штраф, наложенный судом за ссылку в соцсети «ВКонтакте» на материал, включенный в республиканский список экстремистских материалов. Правозащитники отмечают, что это будет первое белорусское дело, поднятое на международном уровне в связи с преследованием за ссылку в социальной сети, пишет gomelspring.org.

Еще осенью прошлого года Павел Каторжевский на личной странице в «ВКонтакте» разместил ссылку на информационный материал «Маразм и показушная почесть погибшим в войне», в которой содержалась критика власти за проведение показушных мероприятий в честь погибших во время ВОВ гражданах. О том, что материал включен в республиканский список экстремистских материалов молодой человек узнал, когда весной им заинтересовалась милиция.

«Информация, репост которой я сделал, была о столичных школьниках, которых заставляют участвовать в патриотических мероприятиях, а тех, кто отказывается, заставляют писать какие-то объяснительные и признавать то, что они не уважают ветеранов Великой Отечественной войны. В данной информации был призыв позаботиться о ветеранах по-настоящему, а не декларативно. Если призыв к заботе о ветеранах у нас считается экстремизмом, то я вообще не знаю, о чем можно говорить», — объяснил Каторжевский.

13 марта текущего года Павла обвинили в правонарушении, предусмотренном ст. 17.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов) и передали дело в суд.

По мнению Павла Каторжевского, суд не был ни справедливым ни объективным. Он подчеркивает, что судья Центрального района Гомеля Олеся Осипова сразу поддержала обвинение, сформулированное милиционером в протоколе.

«Судье было достаточно только того факта, что материал, на который я сделал ссылку в соцсети, включен в республиканский список экстремистских материалов. Она даже не пыталась разобраться, что важнее – выражение мнения либо выводы чиновников, признавших эту информацию экстремистской», - рассуждает Каторжевский.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогал гомельчанину обжаловать судебное постановление в областном суде и в Комитет ООН по правам человека говорит, что в деле молодого человека прослеживается явное нарушение права на выражение мнения.

«Разве должны граждане, перед тем как сделать ссылку в Интернете сверяться с экстремистским списком? Завтра вдруг кто-то лайкнет сказку про буратино с известным выражением о стране дураков, что Толстого и тех кто его лайкает тоже нужно признавать экстремистами?», - недоумевает правозащитник.

Павел Каторжевский просит Комитет по правам человека признать его жалобу приемлемой и настаивает на том, что государство нарушило его право на свободу выражения мнения, гарантированного каждому статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.