В МВД объяснили задержание водителя через боковое стекло под Дрогичином 12 7.06.2017, 21:53

Сотрудники департамента охраны выбили стекло у автомобиля Volkswagen прямо на заправке.

Департамент охраны МВД прокомментировал инцидент на автозаправочной станции под Дрогичином, где сотрудник ведомства разбил стекло и вытащил через окно водителя легкового автомобиля, сообщает tut.by.

4 июня в 22.55 в Пинске на улице Брестской наряд департамента работал на месте ДТП совместно с сотрудниками ГАИ. С перекрестка в сторону спецавтомобилей выехал Volkswagen Golf. Водитель иномарки, заметив сотрудников милиции, резко развернулся, пересек двойную сплошную и попытался скрыться.

Наряд группы задержания отправился в погоню. На перекрестке улицы Пестрака и проспекта Жолтовского водитель Volkswagen проигнорировал требования об остановке и свернул на проселочную дорогу. Во время маневра в автомобиле отвалился передний бампер. Через 2,5 километра автомобиль выехал на трассу М10 и поехал в направлении Кобрина. Водителю Volkswagen неоднократно высказывались требования об остановке, его предупреждали о возможном использовании огнестрельного оружия.

По трассе Golf ехал с превышением скорости и создавал аварийную ситуацию. Через несколько десятков километров преследования легковушка свернула на АЗС вблизи деревни Ровины Дрогичинского района. Там ее и остановили сотрудники департамента охраны.

«Принимая во внимание, что на протяжении всего пути преследования водитель грубо игнорировал требования о прекращении противоправных действий, вел себя непредсказуемо, после остановки заблокировал двери автомобиля и мог продолжить движение, причинив при этом своими действиями вред гражданам, милиционеры применили физическую силу и спецсредства для задержания правонарушителя, разбив стекло водительской двери (статьи 26-28 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»)», — сообщили в Департаменте охраны МВД.

За рулем «Фольксвагена» находился 21-летний водитель. Кроме него в салоне автомашины находились еще двое пассажиров, 1991 и 1993 г. р., которые, согласно актам медицинского освидетельствования, находились в нетрезвом состоянии (концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2 промилле у каждого). Все трое — жители города Пинска.

Как сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, водитель был трезв и имел право управления транспортными средствами. Мотивы, которые заставили его скрываться от сотрудников милиции, на данный момент устанавливаются.

В отношении водителя составили 14 протоколов: 12 — за нарушения, совершенные в Пинске и Пинском районе, и еще два по Дрогичинскому району.

При этом десять протоколов на молодого человека составили по ч.8 ст. 18.14 КоАП (Нарушение правил обгона) и по одному — за невыполнение требований дорожных знаков или разметки (ч.6 ст. 18.14), управление транспортным средством без документов (18.18), создание аварийной обстановки (ч.3 ст. 18.23), невыполнение требования об остановке, повлекшее преследование (ч.3 ст. 18.21).

В ГАИ также не исключили, что количество составленных на водителя протоколов может увеличиться после детального ознакомления с обстоятельствами произошедшего.