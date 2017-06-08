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В Беларуси задержали чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурада Амриева

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  • 8.06.2017, 7:42
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Бойца ММА около полуночи остановили пограничники в городе Добруш Гомельской области.

В Беларуси задержан боец ММА Мурад Амриев, который 6 июня сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске, где его пытались задержать чеченские силовики. Об этом сообщил глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, передает meduza.io.

По словам Каляпина, Амриева около полуночи задержали пограничники в городе Добруш Гомельской области. Днем 8 июня его перевезут под конвоем в Гомель.

Боец ММА Мурад Амриев уехал из России в 2013 году — после того, как его, по словам правозащитников, похитили и пытали полицейские в Чечне. Силовики пытались добиться от него показаний на брата, которого некий высокопоставленный чеченский полицейский считает организатором покушения на себя.

4 июня 2017 года его Амриева задержали на границе России и Украины — он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.

6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание брянской транспортной прокуратуры. У здания собрались сотрудники ОМОН, а внутрь зашли два чеченских оперативника, собравшиеся этапировать Амриева в Чечню. По словам его адвокатов, спортсмену удалось воспользоваться «суматохой», выбежать из здания и уехать на машине друзей, подъехавших к зданию. Где он находился после этого, было неизвестно.


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