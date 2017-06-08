Серп на клюшку променял 8 8.06.2017, 12:48

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Зачем белорусскому спорту сельскохозяйственники.

Крайнее недовольство президента состоянием белорусского спорта вылилось в ряд перестановок в федерациях по различным видам спорта. Самая громкая случилась в хоккее: место подавшего в отставку председателя ФХРБ Игоря Рачковского занял уже экс-губернатор Минской области Семен Шапиро. Корреспондент «БелГазеты» в беседе с редактором отдела хоккея портала By.tribuna.com Вадимом Кнырко пытался выяснить, пойдут ли подобные изменения на пользу белорусскому спорту.

- Семен Шапиро в роли председателя федерации - это оптимальный вариант для белорусского хоккея или бывший экс-губернатор Минской области - очередной временщик, призванный в авральном порядке тушить пожар в любимом виде спорта президента?

- По идее больше должно было удивить не то, что Шапиро стал председателем, а то, что его предшественник Игорь Рачковский подал в отставку. Но все понимают, что вряд ли Игорь Анатольевич лично принимал такое решение - оно наверняка было спущено сверху. При этом надеюсь, что Шапиро временщиком не станет, а сможет реально помочь белорусскому хоккею, тем более с такими-то связями.

Кроме того, многие отмечают, что он хоккей любит. Когда он возглавлял Гродненскую область, «Неман» после долгих лет простоя наконец-то стал попадать в медали, определенные положительные тенденции сейчас наблюдаются и с клубами из Минской области, в которую Шапиро переехал. Начались успехи у солигорского «Шахтера», фактически только зародившееся «Динамо-Молодечно» стало регулярно выходить в плей-офф. На данный момент важно, чтобы у нового председателя сохранилась команда его предшественника, которая уже вошла в курс дела.

- А зачем вообще белорусскому хоккею сельскохозяйственник? Если глава государства хочет вывести белорусский хоккей в мировой топ, может, стоить полагаться на тех же профессионалов: в той же России хоккеем руководит не крупный чиновник с административным ресурсом, а легендарный вратарь Владислав Третьяк…

- С этим ничего не поделаешь - это вещь сугубо из белорусского менталитета. Пока в стране существуют определенные условия для назначения на такие должности людей с административным ресурсом, хочется, чтобы они хотя бы любили хоккей. Когда на должность был назначен Рачковский, многие тоже были недовольны: не понимали, почему военные приходят руководить хоккеем. Может, это действительно не совсем правильно, но, мне кажется, что если к тому же Рачковскому за три его хоккейных года и были претензии, то небольшие.

Для большинства хоккейных людей, с которыми я общался, бывший председатель запомнился человеком слова. Его хвалили и как организатора, который сосредотачивался на руководящих вопросах и не влазил, к примеру, в тренировочный процесс. Разумеется, две главные победы при руководстве - это то, что национальная, молодежная и юниорская сборные одновременно играют в элите, чего в нашей истории раньше не случалось; и то, что в Беларусь привезен ЧМ-2021, пусть он и будет проводиться совместно с Латвией. В минус Рачковскому наверняка пошла проваленная в Минске олимпийская квалификация, хотя я не знаю, как можно ставить провал в вину руководителю, когда это вина скорее тренеров и хоккеистов.

- Если Рачковский человек слова, стоял за своих, почему, как отметила племянница Руслана Салея, хоккеисты повели себя как тряпки и не вступились за своего руководителя?

- Скорее всего, в конкретный момент в сборной не оказалось человека с харизмой того же Салея, который когда-то помог отстоять тогдашнего руководителя федерации Юрия Бородича. Сейчас условного Андрея Стася никто и не послушал бы. Из современных хоккеистов наибольшим авторитетом обладает Алексей Калюжный, возможно, его бы послушали, но он сейчас не настолько близок к хоккею, как на тот момент отстаивавший Бородича Салей.

- Если в последних неудачах национальной сборной, на ваш взгляд, больше виноват тренерский штаб, чем руководство федерации, почему тогда главный тренер сборной Дэйв Льюис, в отличие от Рачковского, своей должности не лишился?

- Насчет Льюиса также поступают не самые радужные новости - остается только ожидать заседания исполкома федерации, которое состоится на этой неделе: там этот вопрос, скорее всего, закроют. Мое мнение - канадцу надо доработать оставшийся по контракту год (все-таки он специалист высокого уровня, найти которому равнозначную замену среди своих тяжело), а потом смотреть, кто свободен из наших тренеров. Сейчас, например, освободился Эдуард Занковец, который добился неплохих успехов с «Барысом», но провалился со сборной Казахстана. В этой стране особо не церемонятся, вследствие чего был разорван контракт и с национальной федерацией, и с клубом.

- Новый председатель успел отметиться заявлением, что в ближайшем будущем белорусы будут обыгрывать канадцев. Это то, что хочет услышать президент, или Шапиро действительно знает, как это сделать?

- О том, что мы через 2-3 года будем обыгрывать канадцев, говорил и главный тренер «Юности» Михаил Захаров. Задачи можно ставить какие угодно, заявления от этого непреждевременными не становятся, вряд ли мы в обозримом будущем будем справляться с канадцами. Сейчас важно не о чем Шапиро говорит, а с чего он начнет - это большой вопрос, ему надо еще вникнуть в ситуацию. Насколько знаю, ему оказывает помощь тот же Рачковский: объясняет определенные нюансы, помогает вникнуть в процессы, показывая, кто за что в федерации отвечает. На мой взгляд, первые шаги, которые необходимо сделать в ближайшее время, - определиться, что будет с национальной сборной и по какому пути будет двигаться национальный чемпионат, явно требующий реорганизации.

Ну и глобальная цель для любого председателя федерации последних лет - детский хоккей. О нем у нас настойчиво говорят уже лет 10-15, но больших проблем в детско-юношеском хоккее от этого никто не отменял. Сейчас только начинается какая-то смена поколений, и проходит она достаточно болезненно из-за отсутствия талантливой молодежи. Время от времени перспективные игроки появляются, но хотелось бы, чтобы каждый возраст давал по 10-15 нормальных хоккеистов.

- Директор динамовской школы Дмитрий Басков предлагает решить эту проблему путем повышения зарплаты детских тренеров до BYN1 тыс. Это может помочь спасти ситуацию?

- Наверно, минское «Динамо» может себе это позволить, но с учетом количества хоккейных школ в стране и общего состояния экономики, думаю, такие зарплаты - не самое реальное положение дел, хотя с финансовым положением в школах я не знаком. Детский тренер - труд неблагодарный, но здесь я бы согласился с главой государства, который считает, что платить надо за результат. Если платить просто ради непонятного стимула, ничего не спрашивая, вряд ли что-то получится.

- На какое из многочисленных хоккейных заявлений последних дней вы обратили внимание? Может, на озвученную президентом инициативу главы наблюдательного совета минского «Динамо» Игоря Шуневича шить форму для юных хоккеистов на производствах в местах лишения свободы?

- Главная тема для обсуждения, вынесенная на свет тем же Шуневичем, - потенциальный отказ минского «Динамо» от легионеров: как на площадке, так и в тренерском штабе. Это утопично даже в перспективе лет пяти, не говоря уже о ближайших сезонах, в которых намереваются использовать ноу-хау. Сыграть, конечно, сможем, но и результат будет заранее понятен.

Сейчас все не могут понять, что нам нужно. Шуневич предлагает полный отказ, Шапиро - за сокращение до четырех легионеров в «Динамо», президент - до трех. Различные формулы можно предлагать сколько угодно, но мы видим, что нынешняя для клуба вполне работоспособная, и ничего уменьшать не стоит. При 5-6 легионерах (если они в хорошей форме и игра поставлена) можно добиваться результата, но надо объективно смотреть на ситуацию. В минувшем сезоне «Динамо» спустя год вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, выдало лучшую регулярку в истории, но из-за этого не стоит надевать розовые очки и думать, что раз так удачно все пошло, надо все резко сокращать.

А вот предложение Шапиро сократить количество легионеров в национальном чемпионате с 8-ми до 5-ти, на мой взгляд, правильные действия. Тем более некоторые клубы не могут себе позволить и нескольких игроков с иностранными паспортами. Для более состоятельных команд, способных под задачи брать достаточное количество легионеров, это нормальный вариант. Может, и эту цифру кто-то посчитает большой, но легионеры никогда никому не мешали, и то, что они занимают места белорусов, - не совсем правильное суждение. Наоборот, при хороших хоккеистах и наши быстрее вырастут: у нас молодежь и так всегда пробивалась через конкуренцию.

Председатели ФХРБ в XXI в.

Кто. Владимир Наумов (2001-10гг.)

Чем запомнился. При нем состоялось «чудо на льду» в Солт-Лейк-Сити, когда белорусы в олимпийском четвертьфинале обыграли шведов. Правда, Наумов на тот момент находился в должности меньше года и вряд ли был особо причастен к тому успеху. Он больше запомнился тем, что первым из председателей сделал ставку на североамериканский вектор: первым привез в Беларусь Глена Хэнлона, который сменил на посту главного тренера сборной провалившего олимпийскую квалификацию в Турине Михаила Захарова - главного оппонента экс-министра МВД по хоккейным вопросам. Наумов был ярым сторонником участия белорусских клубов в открытом чемпионате России, поэтому сильно обрадовался созданию КХЛ, куда тут же была включена белорусская команда. При нем была достроена «Минск-Арена», Беларусь выиграла тендер на проведение ЧМ-2014 в Минске. Ушел с поста председателя почти через год после того, как был отстранен от основной должности - министра МВД.

Кто. Евгений Ворсин (2010-14гг.)

Чем запомнился. По мнению специалистов, самый мягкий председатель федерации за всю историю. Сам порывался покинуть эту должность, но в преддверии домашнего чемпионата мира ему не смогли найти альтернативу. Также запомнился тем, что во время ЧМ-2013 в Швеции добился запрета на прохождение на трибуны болельщиков сборной с бело-красно-белыми флагами. В его бытность председателем был переписан регламент внутреннего чемпионата, после чего на свитерах хоккеистов запретили писать фамилии игроков на белорусском языке.

Кто. Игорь Рачковский (2014-17гг.)

Чем запомнился. В хоккей пришел с должности первого вице-президента НОКа, находясь в которой запомнился резкой критикой в адрес хоккейного «Динамо». Был резок и бескомпромиссен после перехода в федерацию хоккея. При нем незадолго до чемпионата мира U-20 был лишен должности главного тренера молодежной сборной Павел Перепехин, который вывел команду в элиту. После ЧМ-2016 вступился за хоккеиста Андрея Стася, который нецензурно выругался в адрес журналиста, после чего на Стася поступила жалоба в Международную ассоциацию спортивной прессы. Рачковский написавшего жалобу анонимщика назвал «козлом». В мае 2017г. потерял должности сразу в двух федерациях - параллельно с хоккеем Рачковский возглавлял Федерацию парусного спорта.