Брестчанин отправился на самодельной яхте до французского Бреста 8.06.2017, 16:01

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Водный путь в одну сторону – 1600 миль.

1 июня житель Бреста Дмитрий Суярков отправился в авантюрное путешествие до французского Бреста на самодельной 5-метровой яхте OLEKSA. Стартовал из польского портового города Гданьск, куда свое плавательное средство транспортировал по суше, пишет vb.by.

Яхтсмен запланировал маршрут, который пролегает по Балтийскому и Северному морям вдоль берегов Польши, Германии, Нидерландов, Бельгии, Англии и Франции. Однако реальность внесла свои коррективы. В первые дни путешествия брестчанину пришлось двинуться к российским водам в сторону Калининграда:

- Мне необходимо было вернуть залог за яхту польской таможне. Так как яхта до Гданьска ехала в грузовике, то была грузом. А на воде она приобрела статус транспортного средства. Это и нужно было показать, выйдя из вод Евросоюза и вернувшись обратно на яхте, - пояснил Дмитрий.

Сейчас мореплаватель идет по водам Балтики. Плывет не один, а с напарником, которого 9 июня сменит другой. К 14 июля яхтсмен должен прибыть во французский Брест. О своих перемещениях и приключениях Дмитрий рассказывает на персональных страницах в соцсетях «Вконтакте» и Instagram.