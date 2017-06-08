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Родители Мурада Амриева просят власти Беларуси не выдавать его России

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  • 8.06.2017, 17:38
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Мурад Амриев

Отец и мать задержанного в Добруше спортсмена ММА записали видеообращение к Лукашенко.

«На родине они разорвут моего сына на куски», — говорит Роза, мать задержанного в Гомельской области чеченского спортсмена Мурада Амриева. Она обращается через белорусских журналистов к правителю Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не позволить этапировать Мурада в Чечню.

«Мой сын абсолютно невиновен. Человек, который преследует его в Чечне, сводит личные счеты. Дело в том, что старший брат Мурада принимал участие во второй чеченской кампании, воевал против федералов. Но он уже отбыл наказание 6 месяцев и уехал в Германию. Сейчас охотятся на младшего, мстят», — рассказала Роза Амриева в интервью «Белсату».

По словам женщины, в 2013 году Мурада уже забирали в участок кадыровские силовики, пытали электротоком.

Мурада Амриева несколько лет назад объявили в федеральный розыск за использование якобы поддельных документов, но после обвинение сняли и дело прекратили. Однако по неизвестной причине в этом году 1 февраля Амриева снова внесли в базу розыска.

«Они преследуют его за якобы поддельный паспорт, но у нас на руках есть постановление суда о прекращении дела. Произошла обычная судебная ошибка. Сыну делали паспорт во время боевых действий, все кругом гремело и мы должны были быстро покинуть город. Документы сгорели. В новый паспорт случайно записали 1986 год рождения, а не 85-й», — объясняет мать спортсмена.

«Преследование Мурада — месть за то, что старший брат воевал в отряде. Но ведь он (Кадыров) сам был одним из главных там, вместе воевали! А теперь убирает свидетелей, которые все видели. Или уничтожает, или отправляет в далекое изгнание, или сажает в тюрьму», — возмущается Роза.

Мурад Амриев — чемпион мира по смешанным единоборствам, имеет два высших образования.

«Я обращаюсь к Лукашенко: пожалуйста, спасите моего сына от смерти! Помогите! О Беларуси говорят, что там мужественные и справедливые люди. Я хочу, чтобы Лукашенко не поддавался и не позволил уничтожить Мурада», — призывает мать.

Утром 8 июня Мурада Амриева задержали на белорусско-украинской границе в пункте «Веселовка». Оттуда его доставили в отделение в Добруше. В течение суток спортсмена собираются экстрадировать в РФ.

4 июня Амриева задержали в Брянске по подозрению в использовании поддельных документов. Его продержали двое суток в полиции, после отвезли в Следственный комитет. 6 июня он прыгнул в окно и сбежал из здания транспортной прокуратуры, где его пытались задержать чеченские силовики, чтобы отвезти на родину.


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