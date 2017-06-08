Задержанного в Беларуси чемпиона ММА Мурада Амриева передадут России 8.06.2017, 18:25

Правозащитники уверены, что там Мураду Амриеву угрожает смертельная опасность.

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Мурад Амриев, задержанный в Беларуси, будет передан российским правоохранительным органам. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

«Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи», - заявил представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич. По его словам, спортсмена передадут России после того, как завершат оформлять необходимые для экстрадиции документы.

Родители Амриева просят не допустить его высылки в Чечню

Родители Мурада Амриева распространили видеообращение с просьбой не допустить высылки их сына в Чечню, поскольку, по его словам, там ему угрожает смертельная опасность. Ранее об этом же говорили и правозащитники из «Комитета по предотвращению пыток».

Житель Чечни Мурад Амриев в 2013 году уехал из России в Украину. Он рассказал, что решение покинуть страну принял после того, как несколько дней его подвергали пыткам сотрудники чеченских правоохранительных органов. В полиции спортсмена вынуждали дать показания на старшего брата, живущего в Германии, и заставить того вернуться домой. По мнению одного из полицейских, брат Мурада готовил покушение на него. Мурад Амриев подал заявление в следственные органы, однако там отказались дать ход делу. После того, как он покинул страну, чеченские полицейские, по его словам, объявили ему «кровную месть».

В начале июня 2017 года Амриев отправился в Москву для переоформления визы и был задержан в Брянской области по подозрению в использовании подложных документов. Представители правоохранительных органов при этом заявили, что Амриев был объявлен в розыск по запросу из Чечни. Позднее ему удалось сбежать из здания СК по Брянской области. Спустя сутки спортсмен был задержан в Беларуси.