Стали известны подробности самосожжения работницы фабрики из Гомеля 8 9.06.2017, 12:09

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Происшествие произошло утром 9 июня в проходной фабрики «Коминтерн», у женщины 35% ожогов тела.

Появились подробности о попытке самосожжения на предприятии в Гомеле. Происшествие случилось 9 июня в 7.30-7.40 утра на проходной фабрики «Коминтерн», передает «Еврорадио».

55-летняя женщина, которая работает уборщицей в экспериментальном цеху, пришла на работу и уже была облита горючей жидкостью. Она достала зажигалку и подожгла себя. Одежда мгновенно загорелась, люди вокруг начали кричать. Однако 36-летний индивидуальный предприниматель Константин Канышев, который оказался рядом (ремонтировал турникет), не растерялся, набросил на женщину одеяло, сбил пламя, залив его водой. Она осталась жива, находится в ожоговом отделении городской больницы на Сельмаше. У женщины 35% ожогов тела (до машины «скорой» она дошла самостоятельно).

Фото: gp.by

По предварительной информации, у женщины недавно умер муж. Отмечается, что у нее «не было материальных проблем», не возникало конфликтов на работе. Гендиректор «Коминтерна» Петр Афонченко говорит, что женщина «всегда активная, добросовестная, приветливая, неконфликтная». У нее, якобы, был «достойный заработок» и все условия для работы. Правда, говорят, что в последнее время у работницы отмечались «проблемы с психикой».

Известно, что женщина занималась оформлением пенсии. Однако из Карелии, где она жила после аварии на Чернобыльской АЭС, ей прислали не все документы, которые позволили бы подтвердить трудовой стаж.

На предприятии работает следственно-оперативная группа.