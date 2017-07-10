«Предприятие закрываем - сажайте клубнику и малину» 20 10.07.2017, 10:42

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Фото: «Радыё Свабода»

300 человек могут оказаться на улице после закрытия завода в Дрогичине.

В Дрогичине на грани закрытия местный комбикормовый завод. Около 300 человек ожидают увольнения, а предприятие выкупает прежний конкурент из Жабинки.

Как случилось, что Дрогичинский комбикормовый завод стал нерентабельным, разбирались журналисты «Свабоды».

Дрогичин - небольшой районный центр с населением около 15 тысяч человек. Местный комбикормовый завод - одно из крупнейших предприятий района. На самом заводе работают несколько сотен человек, а в целом с учетом двух свинокомплексов и колхозов, которые принадлежат заводу - около тысячи человек.

Однако работники предприятия рассказали журналистам, что дела на заводе идут к ликвидации, а им грозит увольнение.

«Есть силы, которые хотят его закрыть»

Как говорит один из работников, который пожелал остаться неизвестным, для Дрогичинa закрытие комбикормового завода - трагедия, так как здесь есть проблемы с трудоустройством:

«Сказали, что на два месяца приостановились, но я думаю, что уже все ... Ведь часть людей сами уволились. Говорят, что на предприятии из примерно 340 человек должны остаться 50 работников. Куда пойдет почти 300 человек, не знаю. У нас все практически закрыто. Трактороремонтный не работает, "Экзон-Глюкоза" тоже».

Собеседник удивлен, как можно было довести комбикормовый завод до такого бедственного состояния:

«Раньше это было сильное предприятие, и если бы его поддерживать, то оно давало бы хороший доход в бюджет. Но я так понимаю, что поставили цель его закрыть, и это планово все идет. Не заинтересованы ни наше руководство, ни областное, чтобы это предприятие существовало. Есть силы, которые хотят его закрыть, завод как конкурент не нужен. А сюда придет частный инвестор, который даст возможность работать на свой бизнес. Этот инвестор - брестская фирма "Консул". У нее есть свой комбикормовый завод в Жабинковском районе, он будет кормить спокойно Дрогичинский и Ивановский районы. Это будет его рынок.

Предприятие развивалось, могло работать, в 2005 году сюда даже Лукашенко приезжал. Тогда стабильное, хорошее предприятие было. Теперь же люди работают за 180-200 рублей».

Работник предприятия говорит, что судьба завода зависит от районного руководства:

«Председатель райисполкома? Если бы он был принципиальным, он бы отстоял предприятие. Одно его слово - «нет», и никто бы сюда не «рыпнулся».

«Сажайте клубнику и малину»

Дрогичинский общественный активист Сергей Гордиевич некоторое время работал инженером на сельскохозяйственном предприятии, которое приобретало продукцию комбикормового завода. Гордиевич в упадке комбикормового завода также обвиняет районное руководство:

«На сегодня я знаю, что основное производство комбикорма свернуто, остался только работать элеватор. Были времена - там был хороший заработок, завод хорошо ценился. В нынешней ситуации, я думаю, виноваты не директора, которые приходили и уходили, а руководство района, которое де-факто управляло этим заводом. Непродуманная политика райисполкома привела к тому, что завод находится в таком бедственном состоянии».

Насчет того, куда смогут устроиться работники Дрогичинского комбикормового завода, господин Гордиевич говорит:

«В Дрогичине шансов трудоустроиться никаких. Когда выступал перед работниками председатель райисполкома, он посоветовал всем идти сажать клубнику и малину. Вот такой уровень председателя райисполкома».

Журналистов на заводе видеть не хотят

Чтобы получить комментарий руководства предприятия, журналисты подъехали к заводу. Однако вахтер на проходной после звонка заместителю директора сказал, что «приказали не пускать». На момент приезда журналистов вахтер отрабатывал на предприятии последний день, но, как и другие работники завода, на камеру говорить побоялись, мол, «тогда точно работы в районе не найду».

«Как жить, что делать, никого не интересует. Я сегодня работаю последний день, работы в районе совсем ноль, даже дворником не устроишься. Официально пока всех не увольняют, пока отправили в отпуск "за свой счет" 240 человек где-то. У кого подходит к концу контракт - тем не продлевают. Зарплаты были 220-230 рублей, больше, наверное, никто из рабочих не получал», - говорит уже бывший работник комбикормового завода.

По телефону с руководством завода также связаться не удалось: сообщили, что директор в отъезде, а телефон заместителя не отвечал.