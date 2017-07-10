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Лукашенковским СМИ не дает покоя слава Филиповича

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  • 10.07.2017, 12:42
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Максим Филипович
Фото: «Радыё Свабода»

Известного блогера белорусских протестов вызывают в суд.

Об очередном административном процессе он написал в своем Facebookʼе. Активиста вызвал в городской отдел милиции Советского РОВД Гомеля через смс-сообщение участковый инспектор Акулич, пишет «Белсат».

Пока неизвестна дата проведения заседания.

В повестке отмечается, что Филипович нарушил Закон «О СМИ» — «открыл от своего имени канал видеосообщений Youtube и получает от сервиса пропорциональную количеству просмотров плату, где периодически размещает сообщения для неопределенного круга лиц».

Его обвиняли в незаконном распространении информационных сообщений через интернет — в том числе в «замене государственных СМИ, в том числе по формированию общественного мнения среди граждан Беларуси».

Гомельчанин стал популярным во время мартовских протестов против Декрета №3. Блогер посещал разные города Беларуси, где проходили протесты, чтобы снять видео с акции и после выложить на своем канале в YouTube. За весенние акции нетунеядцев Филиповича арестовывали четыре раза. Всего он отсидел 30 суток — больше, чем все остальные активисты.

Активным блогер Филипович стал в 2015-м, когда его без объяснения причины уволили с должности водителя на предприятии «Сейсмотехника». 4 апреля, когда он отбывал свой третий арест, стало известно, что налоговая инспекция освободила его от обязанности выплачивать налог «на тунеядство».


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