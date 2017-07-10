Андрей Санников: Учения «Запад-2017» являются угрозой для всего региона 2 10.07.2017, 16:19

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Андрей Санников

Нельзя закрывать глаза на то, что Лукашенко помогает России в ее агрессивных действиях.

«Дань уважения, которую президент Дональд Трамп отдал польской истории, истории борьбы со злом в нацистском и коммунистическом воплощении и польским борцам за свободу также важна для нас, белорусов. Беларуси нужны свободные выборы. Давайте не будем наивными в то время, когда Александр Лукашенко проводит учения «Запад-2017» и участвует в военных авантюрах России», - заявил в интервью «Польскому радио» (перевод — Charter97.org) лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Санников.

Политик отметил, что хотя в Варшаве и не упоминали о проблемах белорусов, президент США говорил о ценностях, за которые они сегодня борются в своей стране.

Санников предупредил, что военные учения «Запад-2017» являются угрозой для безопасности всего региона, в том числе и Беларуси.

«Если объединить послание Трампа относительно ценностей и отчеты о маневрах «Запад-2017», то становится ясно, что автократический режим не укрепляет и не поддерживает безопасность. Европа должна это понимать. Белорусский народ может с уверенностью сказать, что Александр Лукашенко не является гарантом стабильности, а наоборот становится угрозой новой нестабильности в регионе. Только при демократических изменениях Беларусь может внести свой вклад в региональную безопасность», - сказал Андрей Санников.

Политик напомнил, что белорусы протестуют против учений «Запад-2017».

- Как вы оцениваете визит и выступление президента США Дональда Трампа в Польше? Имеет ли это значение для региона? Каково ваше мнение как представителя белорусской демократической оппозиции?

- Я думаю, что это был очень сильная, выразительная речь. Визит был плодотворным. Я могу только процитировать слова польских чиновников о том, что президент США Дональд Трамп сказал все, что они хотели услышать от него.

Дань уважения, которую президент Дональд Трамп отдал польской истории, истории борьбы со злом в нацистском и коммунистическом воплощении, героизму поляков во время войны и польским борцам за свободу также важна для нас, белорусов.

Думаю, что это очень важно: борьба за свободу является вневременной и идет сейчас совсем рядом с Варшавой.

- Какими будут результаты этой встречи? Например, будет ли более активной политика США в регионе?

- Я надеюсь на это. Президент Дональд Трамп говорил о необходимости более сильной Европы, о НАТО, о важности 5-й статьи и коллективной реакции.

На Глобальном форуме в Варшаве, организованном в том числе Атлантическим советом, мы говорили о важности трансатлантического единства. Я думаю, тот факт, что президент США присутствовал на саммите «Трех морей» тоже очень важен. Могу только выразить сожаление, что саммит был ограничен членами Европейского Союза, потому что я хотел бы видеть на нем представителей Украины, а также представителей гражданского общества Беларуси.

Президент США послал сильные сигналы, особенно, если учесть, что это было в преддверии G-20, до первой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Я оцениваю этот визит очень позитивно, хотя моя страна не упоминалась. Тем не менее, принципы, ценности, о которых мы хотели бы услышать, были упомянуты.

Мы ничего не услышали о демократическом обществе в Беларуси, правах человека, свободах, которые там отсутствуют. Тем не менее, мы слышали, что Европа выбирает свободу, сообщество свободных людей, а Запад, Соединенные Штаты, Европейский Союз основаны на таких ценностях. Таким образом косвенно было озвучено послание.

- Что вы думаете о политике в отношении России и возможных сценариях, связанных с ней? Мы слышали о России, которая дестабилизирует регион – о многих агрессивных действиях, предпринятых Кремлем, но, конечно, в значительной степени о ситуации в Украине. Что вы думаете на этот счет?

- Маневры «Запад-2017» были упомянуты несколько раз обоими президентами, Польши и США, но о них не говорили на площади Красинских. Эти учения являются причиной для беспокойства также и белорусов. В субботу в Минске провели очередную акцию против учений.

Если объединить послание Трампа о ценностях и отчеты об учениях «Запад-2017», то становится ясно, что ни один автократический режим не укрепляет и не обеспечивает безопасность. Развертывание войск НАТО в Польше свидетельствует о том, что Запад понимает это и принимает меры, чтобы ответить на эти угрозы.

Европа должна понимать, что Лукашенко не является гарантом стабильности, а наоборот стал угрозой новой нестабильности в регионе. Белорусский народ с уверенностью может это подтвердить. Только при демократических изменениях Беларусь может внести свой вклад в региональную безопасность.

- Есть ли у вас какие-либо ожидания в отношении того, как белорусам можно помочь в этой ситуации?

- Надо стараться сохранить ценности. На прошлой неделе в Беларуси прошла сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ - которая не должна проходить в стране, где нет свободных выборов и авторитарный режим.

Впервые такое большое количество демократически избранных парламентариев встречалось с неизбранным в соответствии с законом «парламентом» Беларуси. Решение об организации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске отрицает принципы ОБСЕ и сильно подрывает европейские ценности.

Это говорит о том, что не усвоены некоторые уроки. Например, при подобных уступках Азербайджану репрессии там только усилились. Я не думаю, что такие события могут улучшить ситуацию в то время, когда в Беларуси нет верховенства закона, свободных выборов, продолжаются репрессии, нарушаются права человека.

- Что должно быть сделано в таком случае?

- Мы настаиваем, чтобы были проведены свободные выборы. Это очень логичное, мирное урегулирование ситуации в Беларуси. Если власти в Минске посылают сигналы, что они готовы к изменениям, то проводим выборы. Говорим о настоящих выборах, а не фальшивых, какими они являются в Беларуси более 20 лет. Я думаю, что это единственное мирное решение, позволяющее обойтись без насилия и хаоса. Условие о необходимости проведения свободных выборов может реально нам помочь.

Сегодня нужно думать о реальных рисках для региона. Наивно закрывать глаза на то, что Лукашенко помогает России в ее агрессивных действиях, позволяя проведение на территории страны учений «Запад-2017», впуская в Беларусь российских солдат с оружием. Наивно этого не замечать.

С Андреем Санниковым говорила Агнешка Каминская, портал PolskieRadio.pl