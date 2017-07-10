Радиоактивные отходы Островецкой АЭС будут хранить в Беларуси 23 10.07.2017, 20:21

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В Беларуси построят пункт хранения радиоактивных отходов АЭС.

В Беларуси построят пункт хранения радиоактивных отходов Островецкой АЭС, которые появятся в процессе ее эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Отмечается, что на сегодняшний день проводятся исследования, необходимые для сооружения упомянутого пункта. Также разрабатывается концептуальный проект объекта, рекомендации по созданию общей системы оборонительных барьеров хранилища для обеспечения их безопасного хранения.

Минэнерго подчеркивает, что на указанном объекте не собираются сохранять высокоактивные радиоактивные отходы. «Сооружение данного пункта позволит изолировать радиоактивные отходы АЭС и предотвратить их возможное негативное влияние на окружающую среду», — отмечает Министерство энергетики Беларуси.

Как известно, первый энергоблок Островецкой АЭС планируется запустить в 2019 году, второй — в 2020 году.