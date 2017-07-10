В Бресте оштрафовали поляка, прилетевшего в Беларусь на параплане

В Бресте оштрафовали поляка, прилетевшего в Беларусь на параплане3
- 10.07.2017, 20:55
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Гражданин Польши должен заплатить 350 долларов.
В Бресте оштрафовали поляка, который прилетел в Беларусь на параплане. Происшествие случилось вечером 11 июня. Белорусские пограничники задержали иностранца, который незаконно попал в нашу страну, в 600 метрах от границы, передает БелТА.
При себе у нарушителя были мобильный телефон, рация, камера со штативом, комплектующие к параплану. 42-летний мужчина объяснил пограничникам, что во время полета потерял ориентацию. Спортсмен-любитель думал, что приземлился возле польского города Бяла-Подляска.
Иностранец должен заплатить штраф — 690 рублей (это около 350 долларов), параплан у него изъят.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.