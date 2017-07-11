В Витебске начался «Славянский базар» 4 11.07.2017, 12:33

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Фото: Сергей Серебро/news.vitebsk.cc

В этом году на мероприятии будет еще больше российских «звезд».

Ежегодный фестиваль искусств открылся выступлением российской певицы Зары, которая спела в сопровождении президентского оркестра Беларуси под руководством Виктора Бабарикина.

В этом году посетителей мероприятия ожидает много российских звезд, куда меньше белорусских и украинских, сообщает «Белсат».

В течение 9 дней выступят как молодые исполнители (Егор Крид, Иеромонах Фотий, Стас Пьеха, Нюша), так и мастодонты поп-сцены Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лариса Долина, «Руки Вверх», на гала-концерте «Шансон ТВ – все звезды» присоединятся Маша Распутина, Наталья Сенчукова (экс-фронтвумен группы «Дюна»), Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили и т. д.

Из белорусских исполнителей мы увидим юбилейный концерт группы «Сябры», моноспектакль Ивана Кирчука. В гала-концерте молодых исполнителей примут участие NAVIBAND, «Дрозды», «Радиоволна», Дмитрий Колдун, Алексей Хлестов, UZARI, Саша Немо, Тео, Макс Лоренс и другие.

Вечер 14 июля будет посвящен украинским исполнителям.

В последний день 19 июля в Летнем Амфитеатре впервые выступит «Сплин» с программой «Ключ к шифру».

Полностью программу фестивалю можно посмотреть тут.