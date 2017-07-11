Кляча с бубенцами 2 Денис Казакевич, Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

11.07.2017, 12:59

Чем закончится очередное «надувание мыльного пузыря» из Дроздов.

Сквозь розовые очки

Наблюдая за белорусской экономикой из президентского дворца, можно сделать вывод, что дела идут неплохо: BYN-рубль прекратил шустро скакать, инфляция поуменьшилась, стали подрастать зарплаты и начала стремиться ввысь производительность труда. У правительства появились какие-никакие деньжата – спасибо ЕФСР, покупателям евробондов, иностранным кредиторам и инвесторам. Потеплели отношения с Кремлем. У белорусских товаропроизводителей открылись новые возможности на российском рынке благодаря продуктовым санкциям в РФ. Правительство провело реструктуризацию долгов предприятий промышленности и сельскохозяйственных организаций. Реструктуризации удалось добиться с помощью ужесточения денежно-кредитной политики, и предоставления дополнительной помощи предприятиям при сохранении режима жесткого протекционизма отечественного рынка.

Самое время, «раздеться и работать» над планами на 2018-й год. Ведь программа пятилетки за номером V на 2016-2020-е годы никем не отменялась.

Номенклатурщики затеяли рьяную возню за получение права на распределение ресурсов. В общем, все, как говорится, в ажуре. Тем более, что имеет место выполнение и перевыполнение прогнозных данных – и роста ВВП, и экспорта, и минимизации инфляции. Выход экономики, по словам представительных государственных мужей, на «траекторию восстановления» свершился, рецессия успешно завершилась. И, похоже, Он поверил, что верным подчиненным удалось-таки справиться с неприятным кризисом, обеспечив при этом сохранение выбранного раз и навсегда пути «Совка-Госплана». В то же время для проектирования концепции прогноза экономики начал использоваться новомодный подход – сценарный. На предстоящий год рассматриваются два сценария – консервативный и целевой. Получается эдакий «сценарный Госплан». Чудо свершилось, доморощенным экспертам в правительстве, вопреки базовым принципам экономической теории, удалось успешно скрестить совок и рыночную экономику. Ждем-с дальнейшего экономического роста в 2018 году, товарищи?

Кляча с бубенцами

В реальной жизни ничегошеньки не меняется – ни в точках роста, ни в структуре собственности, ни в рынках сбыта, ни в источниках финансирования, ни в управлении, ни в чем. Хотя правительство уже более 20-ти лет исправно крутит шарманку на потеху почтенной публике о необходимости роста экспорта, увеличения качества и количества продовольствия, развития строительства и прочих бла-бла-бла. Правительство работает по принципу «Старый конь борозды не портит», но ведь бывают и не только кони, а и полудохлые клячи. Приблизительно 26 процентов белорусских промпредприятий являются убыточными. В сельском хозяйстве и строительстве ситуация еще плачевнее. Можно и на клячу навешать бубенцов или подвергнуть модернизации никудышные предприятия. В первом случае получится дешевле, а во втором – надо серьезно потратиться на то, что в будущем принесет еще большие убытки. Таковы реалии, с которыми хотя бы иногда, но надо считаться. Очень жаль, что в руководстве страны считаться с реалиями некому…

Возьмем строительство, по которому чистая прибыль выросла почти два раза. Казалось бы, недурственный рост. Однако этот рост сопровождался огромной задолженностью отрасли по взятым кредитам. При этом наблюдалось огромное увеличение (более чем на треть) просроченной задолженности. Такое соотношение роста и долга называется экономическим пузырем. А все пузыри рано или поздно лопаются. Такое положение дел выглядит особенно тревожно, если учесть, что строительство, по сути, является отражением всей белорусской экономики.

Что в нашем государстве преимущественно строится? Не дающие отдачи торговые и жилые объекты. А ведь согласно экономическому постулату с инвестированных средств необходимо получать прибыль. Однако, похоже, белорусское Минэкономики с этим постулатом вовсе не знакомо. И не стоит потом удивляться, если большинство белорусских строительных организаций просто обанкротится.

Инвестиции в СМР (строительно-монтажные работы) составляют около сорока процентов инвестиций в белорусскую промышленность. Для сравнения, в европейский странах этот показатель в три-четыре раза ниже. СМР – это пассивные фонды. Остальные фонды работают и приносят немалые деньги. Но ведь у нас же идет много инвестиций на возведение гособъектов. Может, в этом проблема? Или в том, что при таких инвестициях полным ходом идет денежный распил?

А давайте посмотрим, что у нас делается в аграрно-промышленном комплексе (АПК). Здесь тоже добились роста в сравнении с прошлогодним периодом. Однако и на эту сферу, оказывается, давят немалые долги. Да и рост просроченной задолженности не слабый – примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Среди всех белорусских сельскохозяйственных организаций не убыточными является только одна треть, по- настоящему прибыльных сельхозпредприятий всего лишь 10-15 процентов.

А ведь у них была господдержка. За период с 2011-го по 2015-й год государство им выдало в целях поддержания солидные 1.7 млрд. Но для получения отдачи необходимо было рационально их распределять и расходовать. Не при наших управленческих кадрах, нацеленных скорее на грабеж страны, а не на обеспечение ее процветания…

А не поможет ли вытянуть экономику банковский сектор? Ведь ему могут достаться (по слухам) не слабые деньги от тех, которые даст 4-й транш кредита ЕФСР и размещение евробондов на сумму $1,4 млрд. Появится ли у банковских монополистов желание помогать реальному сектору экономики или они станут продолжать жировать на получаемой высокой рентабельности порядка 35-50-процентов? Но, возможно, эти средства достанутся НПЗ или тракторному заводу. Хотя и другие госпредприятия Беларуси ждут – не дождутся, что и им что-то с барского стола перепадет. Но будет ли от этого стране какой-то толк?

Долговая яма

Пожалуй, даже консервативного сценария нашей доблестной экономике с ее долгоиграющей моделью «Совка-Госснаба» не потянуть. И никакие евробонды, а также уже взятые и вероятные будущие кредиты спасти ее не смогут. Как ни крути, а модель эту безмозгло-тупиковую менять надо. Не модернизировать, не прикрывать ажуром, а именно менять, причем коренным образом. Если этого не сделать, получится разрушительная ползучая стагнация. И это произойдет не в такой уж и отдаленной перспективе.

Технократы Минфина с большим старанием выполнили задание, которое было им доверено и поручено. Правительственный бюджет разжился за счет покупки евробондов на сумму $1,4 млрд. Собственно говоря, провернуть эту сделку не оказалось для них особо проблематичным, так как иностранцы могли бы обеспечить покупку белоблигаций на куда большую сумму – на $3,1 млрд. А почему бы и нет? Ведь белорусы предложили им за бонды цену, существенно превалирующую над ценой для рыночных, стабильно развивающихся стран, большую в 3-3.5 раза.

Белорусским властям, пожалуй, нет дела до того, что в мире в зоне отрицательных ставок процента обращается как минимум $4 трлн. ценных бумаг. Берущие в долг субъекты получают доплаты, а те, кто размещает депозиты, производят плату за предоставление возможности хранения их в банках под ежегодные небольшие проценты (их размер составляет обычно от одного до трех). Беларусь же будет за размещение евробондов платить порядка 7.1-7.6 процента годовых. Таким образом, успешность ее сделки более чем сомнительна.

Углубление долговой ямы, в которую страна попала десятилетие назад, происходит буквально на глазах. Экономическая безопасность Беларуси уже находилась на грани. Но это ничуть не повлияло на планы белорусского правительства и дольше выстраивать долговую пирамиду.

Доморощенные распорядители чужого добра давно жонглируют «социальная ориентация». Они были вроде как сторонниками этой ориентации, прогресса и высокой конкурентоспособности. Но использование не той экономической модели привело страну в тупик, после чего они заметно активизировались в направлении строительства долговой пирамиды и жизни в долг. Они стали говорить доверчивым белорусам о том, что если не брать в долг, положение народа только ухудшится.

Представители власти уповали и продолжают уповать на сохранение своих высокооплачиваемых должностей с помощью легких денег, но не с помощью развития экономики. Они ориентируются на постоянный поиск денег, которые они просят у всех подряд и мнят себя при этом, наверное, большими специалистами в области финансов. Однако от их высокой квалифицированности, похоже, хорошо только им самим, но не народу Беларуси и не ее загибающейся экономике.

Власти совершенно не хотят интегрироваться в мировую финансовую систему и развивать фондовый рынок. Им куда больше нравится залезать в долги. Зачем властям заниматься угрожающими им самим рыночными реформами, если можно взять долг, пусть и не выгодный для страны и его народа, возвратить с его помощью старые долги и жить припеваючи, не заботясь о запуганном точечными репрессиями населении?

В начале апреля этого года доля валового внешнего долга (ВВД) органов госуправления равнялась 28.6% от ВВП. Его обслуживание потянуло на 26.6% от объема экспорта товаров и услуг. На долю внешнего долга госсектора в расширенном определении пришлось 44.1% от ВВП. Если добавить сюда долю долга внутреннего, получится угрожающая цифра, характеризующая размер внешнего и внутреннего совокупного долга – 54.4% от ВВП.

Очередной кредит в $1,4 млрд., скорее всего, будет, как обычно, проеден и потрачен на приватные нужды представителей власти. Снова произойдет ускорение процесса стимулирования инвестиционного и потребительского спроса благодаря повышению зарплат и вливанию средств в неэффективные госпрограммы. В конце этого года Совмин отрапортует о небольшом росте ВВП, а Лукашенко обрадуется, что ничего менять не надо, можно и дальше идти по удобной, привычной и выгодной ему дорожке, никуда не сворачивая и ни с кем не делясь своей беспредельной властью. Прямо как пожизненно правившие страной Советов вожди…

Денис Казакевич, Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»