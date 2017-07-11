Экологи: Беларусь превратится в свалку радиоактивных отходов 3 11.07.2017, 17:39

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Островецкая АЭС может стать причиной техногенной катастрофы.

В Беларуси для отходов с АЭС построят радиоактивное кладбище. Отечественные специалисты разрабатывают проект по созданию пункта захоронения радиоактивных отходов от Островецкой АЭС, передает «Радыё Рацыя».

Как сообщили в Министерстве энергетики, уже ведется работа над проектом. По мнению белорусских энергетиков, этот пункт позволит изолировать радиоактивные отходы и не допустить их негативного воздействия на окружающую среду.

Председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук сообщил, что полностью изолировать радиоактивные отходы невозможно:

- Технологии по переработке радиоактивных отходов в мире не существует. Ситуация с этим кладбищем приведет к тому, что Беларусь станет свалкой для радиоактивных отходов. Ведь если есть атомная станция, то отходы должны храниться и перерабатываться на территории той страны, где они вырабатываются. Соответственно, можно забыть о развитии курортной зоны в Островецком районе, о развитии аграрной отрасли, так как никто не захочет покупать продукты питания оттуда.

- Сначала планировалось, что отходы будут вывозиться в Россию.

- В России принят закон, в котором прописано, что радиоактивные отходы на их территории не могут храниться. Их туда ввезут, в течение 10 лет они переработаются и после вернуться на территорию Беларуси. И будут сохраняться тысячи лет, пока человечество не придумает технологию полностью их обезвредить.

- Партия «Зеленые» планирует делать заявления, проводить акции в связи со строительством АЭС?

- Мы постоянно протестуем против этого. Но, к сожалению, сейчас население совершенно не реагирует. Времени остается все меньше. Через два года завезут радиоактивное топливо и все мы будем жить фактически в совершенно другой стране с точки зрения безопасности. Нужно протестовать, ложиться на рельсы, что-то делать, так как ситуация печальная. Нужно призвать международное сообщество, чтобы оно поддерживало нас. Остается все меньше времени, чтобы остановить это строительство.

- Если подытожить, то безопасной системы хранения радиоактивных отходов при сегодняшних технологиях не может быть вообще?

- Да. Такой технологии в мире вообще не существует. При любой атомной станции, в той же Литве, например, есть могильники, где эти отходы хранятся. В Германии пытались закладывать отходы в соляные шахты, но это также хранение. Ведь полностью переработать радиоактивные отходы невозможно.

Как сообщает Министерство энергетики, для достижения безопасности захоронения радиоактивных отходов созданы математические модели и вычислительные программы, чтобы рассчитать процессы миграции радионуклидов из системы захоронения в геосферу через внутренние, внешние инженерные и природные барьеры приповерхностные хранилища.

Белорусский АЭС строится за счет кредита России. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года.