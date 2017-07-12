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Додон: Хочу, чтобы Молдова была похожа на Беларусь

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  • 12.07.2017, 8:14
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Игорь Додон

Колхозы и диктатура – это то, чему надо поучиться у Лукашенко.

Об этом правитель Молдовы Игорь Додон заявил в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БелТА.

«Я на всех встречах с избирателями последние три-четыре года везде говорил, что хочу, чтобы Молдова была как Беларусь. Нужен сильный лидер, нужна жесткая вертикаль власти, нужно навести порядок в экономике, нужно вернуть то, что было хорошее при Советском Союзе», - сказал Игорь Додон.

Глава государства выразил мнение, что в скором будущем в Молдове смогут «укрепить институт президентства».

«Я считаю, что с Беларуси мы можем брать примеры по очень многим направлениям. Первое - это строительство государственной политики (президентская страна, полномочия президента). И тогда все заработает, не будет вот этой анархии - это не демократия, это анархия получается. У вас этого нет, и это плюс», - подчеркнул он.

Молдова также хотела бы ориентироваться на успехи Беларуси в экономической сфере. «Вы сохранили все, что было в Советском Союзе. Вы не разрушили колхозы, совхозы. Вы сохранили крупные хозяйства, вы им помогаете. У вас очень серьезное производство, и не только в сельском хозяйстве - у вас и серьезная промышленность. То, что мы разрушили, вы сохранили», - констатировал молдавский лидер.

Игорь Додон также отметил успехи Беларуси в социальной сфере, строительстве, развитии инфраструктуры. «Я считаю, что Беларусь для нас пример», - заключил Додон.


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