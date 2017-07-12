Как минчанин улетел из Барселоны без паспорта 6 12.07.2017, 10:43

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Житель cтолицы вернулся домой с загаром, но без документа.

Пока некоторые не могут улететь в Барселону, другие едва там не застряли. В пятницу Евгений возвращался с семьей после отдыха. Как и положено, на распродаже были куплены какие-то вещи с подарками. Поэтому в руках туристов вместе с паспортом и билетом находились чеки из магазинов для возврата налога, пишет onliner.by.

— Мы уже прошли регистрацию, пограничный и таможенный контроль, — рассказывает Евгений. — В зоне Duty Free оказалось, что чеки нужно было отметить на первом этаже аэропорта. Это значит, мне предстояло выйти за рамки, чтобы потом снова проходить контроль.

Ну и что, подумал Евгений, багаж уже сдан, регистрация пройдена, успею за полчаса до начала посадки.

Выйдя за рамки на первый этаж, минчанин обнаружил, что паспорт пропал.

— Пытаюсь вернуться обратно. Оказывается, что турникет открывается по зарегистрированному билету лишь один раз. Связаться с семьей не могу — они ждут меня наверху. На ломаном английском сообщил полицейскому (или кто там?), что оставил паспорт в окне оформления Duty Free. Говорил уверенным голосом, поэтому пропустили.

Побежал к жене. Говорю: «Уважаемая и дорогая, я потерял паспорт». У жены с дочкой, конечно, эмоции. Я тем временем бегаю по всем местам, где мог оставить паспорт, — безрезультатно.

Тем временем началась посадка. Рейс у нас был в Варшаву с автобусным трансфером в Минск. Меня на борт не пускают — просили хотя бы права или банковскую карточку. А у меня нет ни того ни другого с собой. Уговорил жену лететь без меня.

Уже приготовился смотреть, как улетает рейс с моими родными, как меня зовут: авиакомпания пошла навстречу и готова меня забрать. Уже в кресле самолета я набираю менеджера туроператора, объясняю ситуацию. А потом друга в Варшаве, которому не объясняю ничего: «Просто встречай!» И до взлета приходит SMS из посольства Беларуси: делай 2 фото и спеши в посольство. Взлетаем.

Рейс из Барселоны в Варшаву был внутренним, поэтому паспорт не понадобился. Друг встретил, едва нашли место, где сфотографироваться. В начале одиннадцатого вечера были в посольстве Беларуси. 20 евро, 2 фото — и у вас в руках временное свидетельство на возвращение сроком действия в 2 дня.

Позже начальник смены на белорусской границе объяснил мне порядок действий уже в Беларуси.

Дома заплатил 23 рубля и теперь жду новый паспорт. В воскресенье получил SMS от стюардессы, которую просил проверить «бюро забытых вещей в аэропорту Барселоны», — документа нет. Но он уже не очень-то и нужен. Когда я пересек границу по временному свидетельству, утерянный паспорт утратил свою силу.

В понедельник вернулся на работу. В принципе, хорошо отдохнули.