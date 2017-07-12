Подполковник Вусик: Такое безобразие творится в стране! 36 12.07.2017, 12:21

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

СК отказался возбуждать дело в отношении начальника Кричевского РОВД, против которого восстали милиционеры-бунтари.

По результатам проведенной проверки Следственным комитетом отказано в возбуждении уголовного дела в отношении начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна и его заместителя по идеологической работе и кадровому обеспечению Василия Тихоненко.

О решении Следственного комитета журналистам «Магілёўскага рэгіёна» сообщил бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик. По словам И. Вусика, о решении Следственного комитета он узнал от его сотрудников из Кричевского райотдела. Следователи не нашли ничего криминального в поступках начальника Кричевского РОВД и его заместителя.

«Пять раз нас опрашивали, пять раз мы подтверждали, что давали деньги, а тут такой результат. Живем в этой стране. Какое безобразие творится. Просто ужас», – прокомментировал решение Следственного комитета И. Вусик.

Напомним, что в отношении руководства Кричевского РОВД проводилась проверка управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области “в части возможного неправомерного завладения денежными средствами подчиненных”. Материалы для принятия решения в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь ещё 19 апреля 2017 г. были направлены в Кричевский райотдел Следственного комитета.

Проверка в отношении С. Чуприна и В. Тихоненко была инициировано после того, как одиннадцать сотрудников отдела профилактики и охраны правопорядка Кричевского РОВД направили два обращения на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича. В обращениях кричевские милиционеры рассказывали о фактах многочисленных нарушений со стороны руководства Кричевского РОВД, в том числе «о хищении денежных средств из законных премий сотрудников отдела».