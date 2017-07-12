Штукатур: Получила химический ожог глаза - говорят оформи бытовую травму 2 12.07.2017, 15:22

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Независимый профсоюз отстаивает права работницы из Гомеля.

Рабочий день 4 июля для штукатура ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-354 при гомельском отделении железной дороги Надежды Бусловой оказался раковым – при выполнении штукатурных работ она в какой-то момент посмотрела вверх и тут же от резкой боли схватилась за глаз. Врачи констатировали химический ожог сетчатки правого глаза 1-й степени, буквально «выковыривая» с глаза свалившийся сверху известковый раствор, пишет gomelspring.org.

Мой прораб, а потом и главный инженер предприятия уговаривали оформить травму бытовой, отмечает Надежда Буслова.

- В этот день мы работали на объекте вчетвером, я и напарница штукатурили стену внизу, два штукатура выше над нами. Мне в глаз сверху свалился кусок известкового раствора. Я поехала в больницу, где мне оказали необходимую помощь. Сейчас нахожусь на больничном, не знаю, проводит ли мой наниматель расследование, но давление на меня уже оказывают, угрожая не продлением контракта, а в случае «моего послушания» компенсацией стоимости лекарств и пансионатом, - заявляет женщина.

Правовой инспектор независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко говорит, что помог пострадавшей работнице обратиться в департамент по труду и к нанимателю по вопросу проведения специального расследования несчастного случая на производстве.

- Женщина написала заявление о вступлении в наш профсоюз, а это значит, что она находится под защитой независимого профсоюза. Будем требовать проведения спецрасследования, так как травма глаза тяжелая, признания несчастного случая производственным, установления виновных. Работница заявляет, что ее коллеги-штукатуры на работе после несчастного случая уже получили специальные защитные очки, хотя ранее работодатель их не выдавал, - рассказал со слов пострадавшей профсоюзный юрист.

Правовой инспектор профсоюза также рассказал, что все наниматели страхуют свою ответственность за жизнь и здоровье работников. Расследование несчастных случаев с составлением заключений проводит госдепартамент по труду, в случае признания несчастного случая производственным, наниматель на основании заключения составляет Акт формы Н-1 и в зависимости от степени утраты трудоспособности страховая кампания выплачивает пострадавшему работнику все причитающиеся выплаты, начиная от единовременной, стоимости необходимого лечения и заканчивая пожизненными ежемесячными выплатами в случае необходимости. Если виновным в произошедшем признается наниматель, работник имеет право ставить вопрос о компенсации морального вреда.