Политзаключенный Михаил Жемчужный пропал из Волковысской колонии 1 13.07.2017, 11:12

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Михаил Жемчужный

Адвокат политзаключенного приехал на запланированное свидание, но не обнаружил своего подзащитного.

Адвокат Михаила Жемчужного приехал 13 июля к своему подзащитному на планируемое свидание в исправительной колонии №11 в Волковыске, где политзаключенный содержался с апреля текущего года после перевода из колонии в Новосадах. Неожиданно выяснилось, что Жемчужного в колонии нет.

Представитель администрации сообщил защитнику, что с 10 июля политзаключённый переведен в колонию №9, которая находится в Горках. При этом, представитель администрации не смог объяснить причины перевода Жемчужного, сославшись лишь на то, что это распоряжение Департамента исполнения наказаний МВД, пишет сайт spring96.org.

С его слов стало также известно, что Жемчужный переведен для постоянного отбытия наказания. Надо добавить, что колония ИК-9 в Горках печально известна своими жесткими условиями содержания.

В ближайшее время адвокат попытается выяснить обстоятельства неожиданного перевода политзаключенного в другое место отбывания наказания.

Основатель «Платформа Инавэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.